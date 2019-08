Concert au profit de la bibliothèque sonore de Lyon

Elisa Vellia – Harpe / Christophe Gauvert – Contrebasse Jeudi 31 mars à 20h30, église Saint Bruno des Chartreux 56 rue Pierre Dupont – 69001 Lyon.

Entre Mer Egée et Océan Atlantique, entre sa terre natale, la Grèce, et sa terre d’adoption, la Bretagne, Elisa Vellia tisse de sa voix rauque et envoutante, un univers sans frontières aux accents intemporels. Accompagnée de la harpe des aèdes et des troubadours, elle porte dans son chant les échos d’émotions simples et immuables qui appartiennent à la mémoire de l’humanité.

Première Partie : Chanson Française

Michel Charentus – Clavier / Jacques Marion – Voix

ENTRÉE 15 € – Enfants/Etudiants 12 €

Réservation Conseillée

Réservations par mail concertlionsclubelisa@orange.fr et par téléphone au 04 78 52 50 25 (Heures de Bureau)

Parking 80 places Impasse des Chartreux / Accès Métro C Croix-Rousse – Bus 13/18/2/45 Clos-Jouve