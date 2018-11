Comptoir des solutions : Des astuces pour réduire le handicap

Découvrez des solutions et aides techniques pour le handicap sur le Comptoir des solutions



Recenser et valoriser les innovations au service du handicap : Tel est l’objectif de la plateforme web « Le Comptoir des solutions ». Créée par l’association du même nom, celle-ci référence gratuitement de nombreuses solutions et aides techniques destinées à tout type de handicap, qu’il s’agisse d’innovations déjà disponibles sur le marché ou de solutions en cours de développement.

Parmi les innovations présentées :

– l’application « Accessijeux » qui rend possible la lecture des cartes de jeux pour les personnes déficientes visuelles.

– « Alzohis », kit de dépistage de la maladie d’Alzheimer par une simple prise de sang.

– « Animate », outil de médiation visuelle qui s’adresse aux personnes en situation de handicap cognitif, adultes et enfants.

– « Aquapropulse », système de propulseur aquatique qui peut être utilisé par des personnes à mobilité réduite.

– « Ava », application qui permet notamment de sous-titrer en temps réel les conversations d’un groupe, en distinguant les différents interlocuteurs grâce à un code couleur.

– « Ben le koala », dispositif qui aide à développer l’autonomie et la motricité des enfants autistes à travers des mises en situation de la vie quotidienne et des exercices ludiques.

– « BJ control + », module autonome connecté à une tablette ou un smartphone, qui permet aux personnes ayant une limitation motrice de piloter son environnement à partir de l’écran tactile.

– « Blind cap », un bonnet de natation adapté aux personnes malvoyantes.

– « Cartable fantastique », association qui propose aux enfants atteints de dyspraxie (difficulté de concentration et de coordination des gestes) des outils concrets et adaptés notamment pour l’école.

« Nous avons pour volonté d’informer, de façon gratuite, les personnes en situation de handicap, leur employeur, les missions handicap, et les professionnels de santé, qu’il existe des solutions pouvant améliorer leur quotidien professionnel et personnel », commentent les créateurs du Comptoir des solutions.

La plateforme est libre d’accès et totalement gratuite.

À découvrir ici : www.comptoirdessolutions.org/innovations