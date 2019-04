Comprendre les histoires avec un trouble autistique : Coffret pédagogique

Les Trois petits Cochons : Un coffret pédagogique pour aider les enfants à mieux comprendre les histoires

Permettre aux enfants d’apprendre en jouant et de mieux comprendre les histoires : Tel est le but du coffret-livre-jeu pédagogique « Les Trois Petits Cochons » conçu et illustré par Florine Caro en collaboration avec le Centre Ressources Autisme d’Amiens.

Destiné plus particulièrement aux enfants avec troubles du spectre autistique et/ou déficience intellectuelle, et aux élèves de maternelle à partir de 3 ans, il s’agit concrètement d’un module multisupport d’une série de 4 contes. Le coffret comprend un livre-accordéon de 18 scènes, l’application en réalité augmentée, le jeu de 40 magnets et son tableau magnétique, et un livret pédagogique pour l’aidant (1e partie pour les aidants d’enfants autistes, 2e partie activités proposées aux enseignants pour un travail en classe) pour aider les enfants à mieux comprendre la structure, les enjeux et les implicites d’une histoire.

Pour en savoir plus : https://www.amiens.fr/Les-Actualites/Il-etait-une-fois-l-autisme