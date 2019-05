Comprendre les élections européennes : Des outils pour vous aider à voter

Des outils pour mieux comprendre les élections européennes et voter en connaissance de cause

« Les élections européennes seront accessibles ! » : C’est ce qu’affirme l’UNAPEI, saluant l’abrogation de l’article 5 du code électoral, qui donnait la faculté au juge des tutelles de retirer le droit de vote aux majeurs sous tutelle.

Ainsi, pour faciliter la participation des personnes handicapées intellectuelles et leurs familles à ces élections, et pour inciter les candidats à se rendre accessibles, notamment au travers de la lisibilité de leur programme, l’UNAPEI a développé différents outils en lien avec l’association Nous Aussi et d’autres acteurs engagés. Objectif : aider tous les citoyens, y compris ceux qui sont en situation de handicap mental, psychique, intellectuel ou cognitif, à comprendre les élections européennes et les programmes des candidats.

– Affiche « Je m’inscris, je vote » pour informer un large public sur la date limite d’inscription sur les listes électorales et celles des élections européennes, par Unapei et Nous Aussi.

– 4 vidéos disponibles sur YouTube et en FALC pour comprendre ce qu’est l’Union européenne, son fonctionnement, le rôle du Parlement européen et les élections européennes (Nous Aussi/CAP’acité, avec le soutien de l’Unapei).

– Le Manifeste d’Inclusion Europe à destination des personnes handicapées, leurs familles, des partis politiques et des candidats, pour que les personnes handicapées intellectuelles et leurs familles puissent faire entendre leur voix dans ces élections (Inclusion Europe) : ce document rappelle l’importance des élections européennes et encourage les citoyens à interpeller les candidats sur l’accessibilité de leurs programmes.

– « Candidats aux élections, rendez-vous accessibles ! » : Le site internet de l’UNAPEI propose une page dédiée qui s’adresse aux candidats afin de les encourager à rendre leurs programmes accessibles aux personnes handicapées intellectuelles.

Vous pouvez retrouver ces différents outils en vous rendant sur le site internet dédié : www.unapei.org/article/elections-europeennes-accessibles