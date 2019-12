La difficulté scolaire est de plus en plus considérée comme le fait du système éducatif. La conséquence en est un regard critique de la société sur l’institution. Au sein même de l’École, elle sème interrogations, doute, désarroi, lesquels s’amplifient au gré des réformes qui se succèdent avec l’ambition de la résorber.

L’ouvrage

Ce livre se veut une défense et une illustration des capacités de l’école à assumer pleinement sa mission éducatrice auprès de tous les enfants et à assurer la prévention de l’échec scolaire en liaison avec les divers spécialistes de l’aide socioéducative et médico-psychologique. Manuel pratique, cet ouvrage destiné aux enseignants en classe ordinaire ou spécialisée, aux acteurs des professions paramédicales engagés dans l’aide socio-éducative ainsi qu’aux responsables de l’accompagnements scolaire, recense les principaux moyens d’action offerts par les divers dispositifs pédagogiques, rééducatifs et thérapeutiques au service de l’enfant en difficulté à l’école.

L’auteur

Inspecteur de l’Education nationale et journaliste, Jean-Marc Louis a coécrit cet ouvrage avec Fabienne Ramond, Conseillère pédagogique pour l’adaptation et l’intégration scolaires à l”Inspection académique de la Moselle.

En librairie le 28 janvier 2009

“Comprendre et accompagner les élèves, en difficulté scolaire” par Jean-Marc Louis Editions Dunod 256 pages Prix : 24 €