Composer la trousse de secours idéale

Indispensable pour accompagner les individus dans leurs activités sportives ou de loisirs, la trousse de secours se veut à la fois fonctionnelle et rassurante. Sa composition varie selon le nombre de personnes et le type de sorties prévues.

Petite, souple, légère, la trousse de secours se glisse aisément dans un sac de sport ou de randonnée. Plus grande, en plastique ou en métal, elle est utile pour des groupes importants ou sur des sites à risques. Même si elle comporte une trame de base commune, elle évolue aussi selon l’activité choisie, les distances à parcourir pour gagner le premier poste de secours et les pathologies ou allergies éventuelles des participants. Une élaboration minutieuse…

Les incontournables

Qu’il s’agisse d’un cours de tennis, d’un trekking ou d’une après-midi à la plage, sans traitement adapté, les petites plaies, coupures ou ampoules constituent autant de situations susceptibles de gâcher les plaisirs d’une journée en plein air. Indispensables, une paire de gants en latex pour effectuer les soins, des compresses et une solution antiseptique bio comme l’huile essentielle de lavande, sont nécessaires pour désinfecter toute blessure cutanée. Sans oublier une pince à épiler pour les baignades à risques en présence d’oursins. Complémentaire, l’huile essentielle de géranium odorant Bourbon stoppe les petites lésions hémorragiques. Du sparadrap et une paire de ciseaux complètent la trousse de secours, sans oublier du Doliprane per-os à visée antalgique, des bonbons ou quelques morceaux de sucre pour les malaises hypoglycémiques. Pensez aussi à quelques exemplaires de « double peau » pour poursuivre votre activité malgré la présence d’ampoules, un sac pour les déchets afin de préserver la nature et une couverture de survie par sécurité.

Les indispensables

Qu’il s’agisse d’entorses de cheville ou de poignet, d’une inflammation du genou, d’une simple tendinite de l’épaule, de cervicalgies ou de lombalgies, elles surviennent généralement à l’effort, lors d’une chute ou d’une glissade… un simple faux-pas suffit parfois. Quel que soit l’endroit, l’urgence consiste dans un premier temps à calmer la sensation douloureuse en glaçant le membre. Efficace, facile à transporter, le crayon menthol prend ici toute sa place. Appliqué sur la zone sensible, il apporte une sensation de froid qui apaise la douleur et il réduit les œdèmes post-traumatiques. Rapide d’action, l’arnica en granules homéopathiques ou en pommade est idéal pour obtenir une résorption rapide des hématomes. De fait, il est devenu un partenaire précieux dans la pratique d’activités sportives ou de loisirs. Bénéfiques, les baumes à base d’huiles essentielles de menthe poivrée, de genièvre ou de camphre sont simples d’utilisation et permettent d’effectuer des massages à visée antalgique et décontractante. Sans oublier d’ajouter, à cette trousse de secours, une bande crêpe parfois nécessaire pour maintenir un pansement et de l’élastoplaste pour les strappings.

Les complémentaires

En été, les granules de Belladone se révèlent efficaces pour soulager les coups de soleil lorsque l’huile essentielle de menthe poivrée s’applique sur les tempes et sur le front pour diminuer les céphalées. Apis Mellifica est recommandée pour lutter contre les inflammations ou œdèmes liés à des piqûres d’insectes, les conjonctivites ou crises d’urticaire. À compléter selon les cas par une pompe d’aspiration à venin. Indispensables pour se protéger du soleil, il est conseillé d’ajouter dans la trousse de secours un baume à lèvres bio au beurre de karité ou à l’huile végétale de jojoba, une crème solaire naturelle constituée de filtres UV 100 % minéraux mais aussi un gel hydratant d’Aloé Véra ou d’extraits de calendula adoucissant. Une protection d’indice élevé est recommandée pour les peaux fragiles des plus grands, sensibles des tout-petits et lors d’exposition intense sur l’eau comme à la montagne.

Fabrice Pin