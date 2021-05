Compétitions handisport : les rendez-vous essentiels avant les Jeux

Ecouter article Ecouter article





À quatre mois des Jeux paralympiques, de nombreuses compétitions handisport ont lieu dans les différentes disciplines pour permettre aux athlètes de se préparer ou même de se qualifier.

Le 24 août 2021 débuteront les Jeux paralympiques de Tokyo, mais d’ici là de nombreuses compétitions handisport vont avoir lieu. Et ces rendez-vous ont une certaine importance pour les sportifs qui se préparent depuis de nombreux mois alors que les compétitions étaient en pause à cause du contexte sanitaire. L’heure de la reprise a sonné et qu’elles soient nationales ou internationales, les échéances vont se succéder. Deux types de compétitions seront organisées : les championnats de France et les compétitions internationales. Les objectifs pour chaque athlète seront différents : ceux déjà qualifiés pour les Jeux paralympiques auront à cœur d’aller chercher le titre national dans leur discipline et se serviront également de ces évènements sportifs comme dernière répétition avant le grand rendez-vous japonais. Ce sera également l’occasion d’améliorer leurs performances, de trouver leur rythme mais également de retrouver le fameux et si spécial parfum de la compétition qui manque en ces temps de pandémie.

Mais ce n’est pas le cas de l’ensemble des athlètes car certains ne sont toujours pas qualifiés pour l’échéance japonaise et ces évènements sportifs seront l’occasion d’obtenir leur billet et donc de se qualifier via une performance.

Quant aux sportifs sourds, non concernés par les Jeux, il se prépareront à un an des Jeux Mondiaux qui auront lieu au Brésil en 2022.

Les Jeux paralympiques en ligne de mire

La perspective de tous ces athlètes pendant ces compétitions handisport reste les Jeux paralympiques qui auront lieu du 24 août au 5 septembre à Tokyo. Ayant lieu tous les 4 ans et étant le 2e événement planétaire derrière la coupe du monde, les Jeux ont été reportés d’un an à cause de la crise du Covid-19. Et l’équipe de France débarque au Japon avec de réelles ambitions. C’est pour l’instant pas moins de 150 athlètes français qui sont répartis dans 19 disciplines sur les 22 présentes dans la plus grande compétition handisport au monde. Même si le contexte fait que les espoirs français sont peut-être moins élevés qu’il y a 4 ans, la délégation tricolore essaiera de faire mieux que les 28 médailles dont 8 en or obtenues en 2016 au Brésil. Bien souvent dans l’ombre des Jeux Olympiques, les acteurs du parasport espèrent le voir se médiatiser davantage.

Ce n’est pas tout, de nombreux stages vont avoir lieu pour les différentes équipes de France jusqu’au départ pour les Jeux dans le but de régler les derniers détails et de souder les différents collectifs avant le départ pour le pays du soleil levant.

Ci-dessous, découvrez le planning détaillé des différentes épreuves dans chacune des disciplines :

ATHLÉTISME

8 mai : Meeting de Poitiers

Meeting de Poitiers 28 mai / 6 juin : Championnat d’Europe (Bydgoszcz, Pologne)

Championnat d’Europe (Bydgoszcz, Pologne) 12 / 13 juin :Championnat de France Élite (Albi)

BASKET-FAUTEUIL

11 / 18 juin :Championnat d’Europe masculin -22 ans (Lignano, Italie)

CYCLISME

4 / 9 mai : Coupe du Monde sur route (Ostende, Belgique)

Coupe du Monde sur route (Ostende, Belgique) 29 / 30 mai : Championnat de France sur route (Bourg-en-Bresse)

Championnat de France sur route (Bourg-en-Bresse) 8 / 13 juin : Championnat du Monde sur route (Cascais, Portugal)

ESCRIME

12 / 13 juin : Championnat de France Toutes Catégories (Albi)

GOALBALL

31 mai / 7 juin : Championnat d’Europe équipe B (Finlande)

HANDBALL SOURDS

18 / 27 juin : Championnat d’Europe (Zagreb, Croatie)

NATATION

17 / 23 mai : Championnat d’Europe World Para Swimming (Madère, Portugal)

Championnat d’Europe World Para Swimming (Madère, Portugal) 29 / 30 mai : Championnat de France Grand Bassin (Limoges)

TENNIS DE TABLE

22 / 24 mai : Championnat de France Élite (Metz)

Championnat de France Élite (Metz) 2 / 6 juin : Tournoi Qualificatif Paralympique (Lasko, Slovénie)

TIR À L’ARC

19 / 20 juin : Championnat de France (Morannes)

Championnat de France (Morannes) 5 / 11 juillet : Compétition internationale qualificative pour les Jeux Paralympiques (Nove Mesto, République Tchèque)

JEUX PARALYMPIQUES DE TOKYO

24 août – 5 septembre

Pour consulter le calendrier complet des compétitions handisport à venir : https://extranet.handisport.org/events/calendar

Tom Vignals

En photo : Un athlète lors du Championnat de France Open d’Athlétisme Handisport du dimanche 11 octobre 2020 au Stade Delort de Marseille © Florent Pervillé