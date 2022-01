Compétition Esport : Le championnat de France de LOL débarque à Nice

Ecouter article Ecouter article

Plus grande compétition Esport francophone, la ligue française de League of Legends, débarque à Nice les 2 et 3 février prochains pour le plus grand bonheur des fans.

La ville de Nice accueillera les 2 et 3 février, les premières dates physiques de la saison 2022 de la LFL, la ligue française du célèbre jeu vidéo League of Legends, plus grande compétition Esport francophone au monde. Ce rendez-vous sudiste verra se rencontrer les 10 meilleures équipes de France ainsi que deux nouvelles équipes provenant de deuxième division. La plupart des journées du championnat de France se déroulent en ligne mais il y a régulièrement des rendez-vous « physiques » pour permettre aux joueurs de se confronter à la pression de la scène et du public. Fait rare, la préfecture des Alpes-Maritimes recevra deux soirées consécutives de la compétition. Ce qui permettra à plus de 2000 personnes par soir de venir admirer la crème de l’Esport français. Chaque soir, 5 matchs seront proposés dans le cadre de cette ligue qui a réuni plus de 40 millions de vues sur internet au cours de l’année. Mais cette compétition Esport sera également diffusée en ligne sur la maintenant très connue chaîne Twitch. Grâce à une double diffusion en anglais et en français, c’est plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont attendues pour suivre à distance ce rendez-vous important pour tous les fans d’Esport.

Nice, le lieu idéal pour tous

Inscrite depuis juillet 2021 sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, Nice est une ville attirante pour le plus grand nombre. Entre son architecture remarquable et sa célèbre « Promenade des Anglais », la ville est une véritable terre d’innovation et le berceau de nombreuses entreprises dynamiques. Il était donc évident que la ville niçoise accueille une compétition Esport de forte renommée. Selon Christian Estrosi, maire de Nice, c’est même l’occasion « d’attirer des fans et des entreprises, de créer des emplois et d’accueillir des formations en lien avec l’industrie du jeu vidéo et de l’Esport ». La communauté de la LFL a semblé particulièrement enthousiaste à l’idée de se rendre sur la Côte d’Azur. Un lieu où, pendant deux jours, des expériences inédites liées aux codes de l’Esport feront partie de l’environnement touristique, quel que soit l’acteur impliqué.

Un partenariat entre la FFH et la ligue officielle Esport pour les personnes en situation de handicap

Suite au succès du lancement des compétitions Esport, la Fédération Française Handisport, accompagnée par son partenaire historique EDF, invite les personnes en situation de handicap à rejoindre, pour la saison 2021-2022, la ligue officielle Esport FFH sur Discord. En effet, un partenariat existe entre la fédération handisport et la ligue officielle Esport. Car il est vrai, le jeu vidéo n’est pas un simple divertissement, il permet de développer de nombreuses capacités. Parmi elles, l’esprit d’équipe, la stratégie, la communication ou encore les réflexes. C’est donc pour cela que pour la saison 2021-2022, la FFH vous propose trois jeux pour lesquels une ligue et des tournois de qualifications seront organisés. Parmi eux, Fifa 21 ou Trackmania.

Alors si vous avez une licence handisport, n’hésitez plus à vous inscrire via votre espace licencié. Si vous n’avez pas de licence fédérale handisport, pas de panique, vous pouvez adhérer à la licence handisport digitale solo. Une fois l’adhésion faite vous pourrez accéder à votre espace licencié.

Lien pour s’inscrire : https://www.handisport.org/la-ligue-officielle-esport-ffh/

Tom VIGNALS