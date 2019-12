Compétition amicale en Alsace

Chaque année, depuis 17 ans, dans le cadre de son tournoi fair-play qui réunit plus de 500 jeunes licenciés, le FC Saverne, avec le soutien du Rotary, organise une compétition amicale réservée aux personnes souffrant de handicap mental, de déficiences psychiques ou comportementales. Le choix de la formule plaît. Le tournoi 2009 a rassemblé au stade du Haut-Barr de Saverne une soixantaine de joueurs issus de quatre ESAT (établissement et service d’aide par le travail) : Ingwiller, Diemeringen, Petite-Rosselle et Albestroff.