Communiqué: le CTNERHI lance une pétition

“L’an dernier, à cette même période, les salariés du CTNERHI, unique centre de recherche spécifiquement dédié au handicap en France, lançaient une pétition sur ce même site. Nous voulions faire entendre nos voix pour que la disparition annoncée du CTNERHI ne signifie pas la disparition de nos activités de documentation et de recherche sur le handicap, et n’entraîne pas nos licenciements. Vous avez été nombreux à signer cette pétition et à l’accompagner de messages de soutien. Certains d’entre vous ont saisi des députés ou des ministres. Votre soutien nous a été plus qu’utile, il a été indispensable. Merci encore.”

Votre soutien nous a même permis de croire que notre combat était gagné, en témoignent :

– l’annonce publique de la reprise intégrale du CTNERHI par l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP), faite par le secrétaire général du Comité interministériel du handicap (CIH) devant le CNCPH au mois de décembre 2009,

– les réponses similaires faites par le ministère de la Santé aux questions posées par les députés au sujet du CTNERHI à l’Assemblée nationale,

– l’étude par l’EHESP et le CTNERHI des modalités de la reprise (projet de convention entre les deux partenaires, étude des contrats de travail, des postes occupés, rencontre des salariés avec les ressources humaines de l’EHESP…).

Mais voilà, rien ne semble jamais acquis dans notre domaine.

La reprise annoncée comme assurée est désormais gravement remise en cause : l’EHESP ne disposerait pas en 2011 des moyens, en termes de postes, promis par l’administration. Et le CTNERHI risque à nouveau de disparaître corps et biens.

Nous faisons donc de nouveau appel à vous. Seul un soutien massif et rapide de votre part peut permettre de lever les obstacles administratifs et sauver, avant qu’il ne soit trop tard, le capital de connaissance que représente le CTNERHI et ses salariés.

Soutenez-nous, signez et faites circuler notre pétition.”