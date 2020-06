Communication gestuelle : Je parle en signes avec mon bébé

“Je parle en signes avec mon bébé” : Un livre pour apprendre à utiliser la communication gestuelle avec son bébé

Bien avant de parler avec des mots, le bébé « parle » avec son corps par des sourires, des regards, du babillage… et interagit avec ses parents qui lui répondent avec amour. C’est la raison d’être de cet ouvrage concret et pratique qui propose 60 signes liés à la vie quotidienne, aux émotions ainsi qu’à la nature et aux animaux. Très concret, il propose aux parents d’utiliser la communication gestuelle pour interagir avec leur bébé ou leur jeune enfant.

De cette manière, les parents apprennent à être à l’écoute de leur enfant et à observer sa manière de s’exprimer. Mais cela permet aussi à l’enfant de développer ses sens avant même d’avoir acquis le langage parlé. Empruntés à la langue des signes française, les gestes présentés dans ce livre sont tous faciles à reproduire et à comprendre.

« La communication gestuelle est un outil ludique et simple à utiliser, qui facilite les échanges et renforce les liens parents enfants. Il s’agit d’associer des gestes à la parole. Par exemple, si c’est l’heure du repas, dites à votre enfant « Je vais te donner à manger » et faites en même temps le signe « manger », recommande l’auteure de l’ouvrage.

« Je parle en signes avec mon bébé », Dandrine Higer, éditions Larousse.