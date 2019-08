Un petit livre sur le respect des différences… Sans se dérober, avec des mots justes, ce petit livre va aider le lecteur à mieux comprendre le handicap (handicap en général – handicaps moteurs et mentaux) et les difficultés rencontrées par les handicapés. Respecter leurs différences, accepter les personnes handicapées telles qu’elles sont, faire preuve de tolérance, c’est le message de cet ouvrage. A partir de 7 ans.

Comment on fait quand on est handicapé, Hélène De Leersnyder, Sophie Bordet et Elisa Laget ? Bayard jeunesse, 9.90 euros.