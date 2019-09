Comité consultatif handicapés

C’est en présence des représentants des associations de Midi-Pyrénées que Martin Malvy, président de la Région a présidé la première réunion du Conseil consultatif des personnes en situation de handicap créé à l’initiative de la Région. Ce conseil, présidé par Françoise Cieutat, conseillère régionale, est composé d’élus régionaux, d’associations représentatives au niveau régional ainsi que de représentants d’organismes ou d’institutions invités comme le CESR, le Rectorat, la DRASS, les Maisons Départementales des Personnes Handicapées ou le CRJ.

Il aura pour mission de réunir des données à caractère régional, de produire des analyses, études et recherches, de diffuser ses analyses, ses avis et les bonnes pratiques et de faire toute proposition d’évolution. Ce conseil pourra être également consulté sur les questions relatives aux politiques régionales en matière de handicap, et sur des travaux d’études en matière d’accessibilité. Enfin, il organisera des rencontres de concertation pour enrichir la réflexion relative à la situation de la personne en situation de handicap.

« C’est parce que nous souhaitons intégrer la dimension du handicap dans l’ensemble des grandes politiques régionales que nous avons créé ce conseil consultatif. Je souhaite qu’il devienne un outil de participation citoyenne, lieu d’expression, au niveau régional, pour les personnes en situation de handicap qui permettra d’identifier l’ensemble des freins à lever et d’améliorer la prise en compte de ces personnes sur le territoire régional », a déclaré Martin Malvy.