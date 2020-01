Combien de temps durera l’hypocrisie ?

Rémy Salvat, 23 ans, atteint d’une pathologie dégénérative rare, a choisi de mourir. Le Collectif des démocrates handicapés, touché par le “départ” de Rémy dans des conditions inacceptables, se demande jusqu’à quand durera l’hypocrisie.

Nous connaissons tous une personne que d’autres ont “aidée “à partir sereinement.

Rémy a écrit au Président de la République :

« Je ne veux pas que l’on m’oblige à vivre en m’abandonnant à mon corps si j’en suis prisonnier. Comme Vincent Imbert, je demande à ce moment qu’on me permette de mourir pour me libérer de mes souffrances ». Il terminait son courrier par :

« Je vous demande d’avoir du courage, de ne pas être sourd, de ne pas vous laisser influencer par ceux qui ne sont pas DIRECTEMENT concernés. CONTACTEZ-NOUS, NOUS, LES MALADES !! Merci d’avance. »

Le Président lui a répondu que,« pour des raisons philosophiques personnelles, je crois qu’il ne vous appartient pas, que nous n’avons pas le droit d’interrompre volontairement la vie. »

Ensuite, Rémy a considéré qu’on lui refusait l’aide et la compassion qu’il demandait et a décidé de mettre fin à ses jours.

Le cardinal archevêque de Lyon a estimé qu’on ne pouvait « pas encourager ceux qui ont envie de mourir » !

Rémy n’avait sûrement pas « envie de mourir », mais mourir était sa libération.

D’autre part, seuls 30% des besoins en soins palliatifs seront satisfaits dans le futur plan Sarkozy.

Ceux qui veulent mourir « debout et dignement » chez eux resteront ignorés.

Comme Chantal Sébire, Vincent Imbert, Rémy et sa famille étaient condamnés par nos institutions à une « SOUFFRANCE A VIE ».

La veille des obsèques de Rémy, le parquet de Pontoise a demandé une autopsie. Parce que sa maman avait déjà voulu mettre fin à ses jours lorsqu’il avait neuf ans ? Rémy lui en a longtemps voulu de ne pas être allée jusqu’au bout. Mise en examen pour tentative de meurtre à l’époque, elle avait heureusement bénéficié d’un non- lieu.

Qu’apportera cette autopsie, sinon faire perdurer le cauchemar pour cette famille ?

Le CDH est solidaire de tous ceux qui pensent qu’il est grand temps de mettre en place un système légal et humain qui permette une fin de vie digne et sans souffrance.