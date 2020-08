Rapprocher les sourds et les entendants : Un livre bilingue

Un livre de poèmes à deux entrées pour rapprocher les sourds et les entendants

« Colombe… blanche » est un ouvrage destiné à rapprocher les sourds et les entendants. Écrit directement en langue des signes, il est conçu pour initier et sensibiliser les personnes qui ne connaissent pas le handicap auditif, mais aussi pour offrir aux sourds leur propre livre de poèmes. Ainsi, cet ouvrage contribue au rapprochement entre ces deux mondes.

Le livre se déplie comme un grand accordéon, d’un côté noir, et de l’autre blanc. Il comprend une partie graphique, avec une volonté de retranscrire les différentes étapes et la grâce de cette langue. Puis une partie traduction pour les entendants.

Concernant les auteurs de cet ouvrage destiné à rapprocher les sourds et les entendants, Pénélope, auteure-illustratrice, expose régulièrement en France et à Singapour. Elle est également créatrice de pièces uniques pour l’Asie. Depuis 2012, elle collabore avec l’institut national de jeunes sourds de Paris et Metz, à l’élaboration de livres destinés à la fois aux sourds et aux entendants. Colombe… blanche est le quatrième ouvrage créé dans cette optique après Des mains pour dire je t’aime, petits mots doux pour tous en langue des signes, Parle avec les mains, les premiers mots de bébé en langue des signes et Amour…

rouge, poèmes-couleurs en langue des signes.

Levent Beskardes, quant à lui, est né en Turquie. Poète, comédien, metteur en scène sourd, il également est membre de l’International Visual Theater à Paris. par ailleurs il codirige la pièce : Les Enfants du silence, avec Emmanuelle Laborit. Il est présent à de nombreux festivals de poésie en Europe, en Turquie et au Japon.

Code ISBN : 2361935961 / « Colombe… blanche – Poèmes et couleurs en langue des signes » par Pénélope et Levent Beskardes. Édition : Les Grandes Personnes. Prix : 18 euros.

Pour en savoir plus : http://www.editionsdesgrandespersonnes.com/portfolio_page/colombe-blanche-livre-poeme-en-langue-des-signes-levent-beskardes-penelope-mars-2020/

Anna Pellissier