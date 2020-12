Colocation partagée : Maisons de vie et de partage

Listen to this article Listen to this article





Une colocation partagée à Versailles et bientôt partout en France

La première colocation partagée en HLM composée de personnes handicapées et valides en France, a été inaugurée le 14 septembre dernier, suite à son ouverture officielle à Versailles en janvier 2017. Elle s’inscrit dans un vaste projet baptisé « Maisons de vie et de partage », qui prévoit la création d’une dizaine de nouveaux établissements dans toute la France, dans le but de promouvoir l’habitat inclusif.

« Portées par la Fondation pour le logement social (FLS), les Maisons de vie et de partage facilitent l’ouverture sur l’extérieur, encouragent l’autonomie des résidents qui, en majorité, exercent une activité professionnelle, et rendent plus aisée leur inclusion dans la vie sociale, commente la Fondation. Elles participent à rompre l’isolement et l’exclusion. Impulsée grâce à un investissement en logement social PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Insertion), la Maison de Versailles est animée au quotidien par l’association Les Maisons Saint-Joseph, porteuse d’un projet social favorisant la dignité de chaque homme ».

Pour plus d’infos sur la colocation partagée : www.fls-fondation.org

En photo les débuts de la colocation partagée à Versailles.