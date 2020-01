Colloque « Troubles du spectre autistique : partage d’expériences autour des soins somatiques » le 26 mai à Bron

L’association SOHDEV (Santé Orale, Handicap, Dépendance Et Vulnérabilité) organise pour la quatrième année, dans le cadre des colloques Autisme & Santé Orale, une nouvelle rencontre le 26 mai 2011 sur le thème « Troubles du spectre autistique : Partage d’expériences autour des soins somatiques » au Centre Social du CH le Vinatier (Bron, 69).

Donner l’accès aux soins somatiques aux personnes présentant des troubles autistiques…

On recense en France plus de 3 millions de personnes en situation de handicap dont 350 000 présentant des Troubles Envahissants du Développement (TED). D’après la Loi du 11 février 2005, l’égalité à l’accès aux soins préventifs et curatifs des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie est reconnue comme un droit indéniable.

Or l’accès aux soins des personnes aux besoins spécifiques est souvent plus difficile que pour une personne issue du milieu ordinaire

Suite aux déficiences sociocognitives, aux problèmes de communication, aux déficits adaptatifs ou bien même aux difficultés à exprimer la douleur, les personnes avec autismes se retrouvent fréquemment sans la possibilité d’avoir accès aux soins faute de diagnostic et de prise en charge

Echanger sur l’implication des acteurs médicaux et médico-sociaux

L’objectif de cette rencontre est de permettre à tout acteur impliqué dans l’accompagnement des personnes avec autisme ou présentant des Troubles Envahissants du Développement (TED), de découvrir et d’échanger sur les besoins recensés, les difficultés rencontrées et les initiatives mises en oeuvre concernant l’orientation, la prise en charge et le suivi régulier des soins somatiques.

En effet, plusieurs initiatives pour faciliter l’orientation, la prise en charge et le suivi des soins somatiques sont développées sur l’ensemble du territoire. Les intervenants seront amenés à présenter leurs démarches entreprises auprès de cette population bien souvent oubliée.

Découvrir une diversité d’intervenants impliqués dans les troubles autistiques

Le colloque aura lieu le 26 mai de 9h à 17h30 au Centre Social du CH le Vinatier (Bron). Près de 20 intervenants, experts dans la prise en charge des personnes présentant un trouble autistique ou un trouble envahissant du développement prendront la parole pour aborder différents thèmes tels que l’importance du repérage précoce, la prévention des problèmes somatiques, la douleur et les troubles du comportement, des exemples de prise en charge ou d’outils de suivi adaptés, etc.

Les associations et groupes de recherche exposeront également des posters sur les troubles autistiques.

Le programme prévisionnel et le bulletin d’inscription sont accessibles sur le site Internet www.sohdev.org. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Jennifer DE BONIS au 04 37 91 54 14 ou

jennifer.debonis@ch-le-vinatier.fr