Colloque sur les parcours de vie des personnes en perte d’autonomie les 15 et 16 février

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie a retenu le thème du parcours de vie des personnes en perte d’autonomie pour son prochain colloque scientifique qui se tiendra les 15 et 16 février 2012 au Palais des congrès de Paris.

Ces journées s’inscrivent dans le prolongement des rencontres scientifiques de 2009 consacrées à l’évaluation des besoins des personnes en perte d’autonomie.

Comment la connaissance sur les parcours peut-elle faire évoluer l’offre de prise en charge ?

Raisonner en termes de parcours permet de cerner les besoins des personnes et d’analyser la façon dont les ressources mises en place peuvent y répondre. On s’écarte ainsi d’une approche par catégories de déficiences auxquelles on apporte ponctuellement des réponses standards, au profit d’un accompagnement suivi et personnalisé. Cet accompagnement prend en compte l’histoire singulière de chaque personne et ses projets d’avenir d’une part et, d’autre part, les différentes dimensions en interaction avec son parcours.

La notion de parcours est très largement utilisée aujourd’hui par les pouvoirs publics, les professionnels du secteur médico-social et les chercheurs. Mais que recouvre l’usage massif de cette notion ? Est-ce un véritable changement de paradigme dans l’appréhension des besoins des personnes ? Que savons-nous de ces parcours ? Et comment cette connaissance peut-elle fournir de véritables points d’appui à la définition de l’offre de prise en charge ?

Douze ateliers thématiques permettront d’approfondir les débats ouverts lors des conférences plénières. Ils mettront l’accent sur les parcours de publics spécifiques (malades d’Alzheimer, enfants autistes, majeurs protégés…) ou des moments clés de ces parcours (scolarisation, entrée en milieu professionnel, suites d’un accident…).

Programme et inscriptions sur le site : www.rencontres-scientifiques.cnsa.fr