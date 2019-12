Colloque sur la robotique d’assitance les 5 et 6 avril à Montpellier

Porté par le Groupe Languedoc Mutualité, le Centre National d’Expertise en Robotique (CENRob) a été créé en mars 2011 pour traiter le thème de la ROBOTIQUE D’ASSISTANCE dans le cadre de l’expérimentation des Centres d’Expertises Nationaux sur les aides techniques initiée par la Caisse Nationale de la Solidarité pour l’Autonomie. La vocation du CENRob est de permettre d’améliorer l’autonomie et la qualité de vie des personnes en situation de handicap et/ou des personnes âgées grâce à l’utilisation de dispositifs robotisés en accompagnant d’une part l’innovation dans le domaine de la robotique d’assistance et d’autre part la diffusion et l’usage de ces technologies.

Le CENRob tiendra son 1er colloque à Montpellier les 5 et 6 avril en partenariat avec l’association Approche.

Ce colloque associera des tables rondes, des conférences plénières, des ateliers et des démonstrations en robotique d’assistance et de compensation.

Pratique

Tél/Phone : + 33 4 67 72 40 68 – Email : contact@cenrob.org

www.cenrob.org