Colloque sur « La qualité de l’air dans nos environnements de proximité »

Le Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement et l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) organisent à Lyon, ces 26 et 27 janvier 2011, un colloque sur le thème de

« la qualité de l’air dans nos environnements de proximité», dans le cadre du programme de recherche inter-organismes pour une meilleure qualité de l’air à l’échelle locale – Primequal (www.primequal.fr)

.

Les progrès techniques et les réglementations ont permis une importante diminution des niveaux de nombreux polluants ces vingt dernières années. Toutefois, les efforts doivent

encore être poursuivis. Suite au Grenelle de l’environnement, de nombreuses mesures ont ainsi été mises en place et déclinées dans le deuxième

Plan National Santé Environnement

(PNSE 2).

Pour accompagner ces mesures, il est nécessaire de

disposer de connaissances approfondies, allant de la caractérisation des émissions à celle des impacts sur la santé et l’environnement.

C’est dans cette perspective que le programme Primequal soutient des recherches qui rassemblent des scientifiques de différentes disciplines : chimie, physique, métrologie, météorologie, biologie, toxicologie, épidémiologie, écologie, modélisation, statistiques, économie, sociologie, psychologie.

De nombreuses avancées scientifiques en termes de modélisation, de connaissance des processus physiques et chimiques ont déjà été réalisées dans le domaine de la qualité de

l’air. De plus, les travaux épidémiologiques ont permis d’évaluer les impacts sanitaires de la pollution atmosphérique à court et à long terme. Toutefois, l’ensemble de ces

connaissances et outils disponibles ne permettent pas aujourd’hui de rendre compte à une échelle fine de l’exposition réelle de chaque individu au cocktail de polluants et à ses incidences sanitaires. De même, les travaux épidémiologiques menés en relation avec ces

concerne aussi bien l’air que nous respirons à l’extérieur qu’à l’intérieur des bâtiments et des moyens de transports.

C’est pour apporter des réponses à ces questions que, suite à un appel à propositions de recherche, neuf projets ont été lancés en 2006 sur la pollution de proximité. L’objectif du

colloque est de présenter les résultats de ces travaux à un auditoire varié : gestionnaires, décideurs publics, industriels, associations, scientifiques, ….

dispositifs ne permettent qu’une appréhension statistique de l’impact sanitaire des pollutions à court et à long terme.

La pollution atmosphérique est dite « de proximité », lorsqu’elle est principalement attribuable à des sources d’émission de polluants, fixes ou mobiles, situées au voisinage de la zone

considérée. Ces sources sont essentiellement liées aux activités humaines (transports, activités industrielles, chauffage, déchets, agriculture, etc.). La notion de pollution de proximité