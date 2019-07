Colloque « Prévention et accès aux soins : Quelle santé pour les personnes en situation de handicap ? »

Le vendredi 11 octobre 2013, la Fédération des APAJH, première association « tout handicap » et l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire organisent un colloque national de santé publique : « Prévention et accès aux soins : Quelle santé pour les personnes en situation de handicap ? ».

Située dans les locaux de la Fédération des APAJH, tour Montparnasse, cette rencontre, sera organisée sur une journée. Elle offrira l’opportunité aux institutionnels, aux professionnels de santé et aux usagers eux-mêmes d’échanger sur des perspectives d’amélioration et d’adaptation de l’offre de soins pour faire face aux problèmes auxquels ils se trouvent trop souvent confrontés et leur permettre de gérer des situations concrètes. De nombreuses questions seront traitées, parmi lesquelles l’identification des besoins spécifiques des personnes en situation de handicap, l’éducation à la santé au domicile et en établissement, le parcours de santé, la limite du rôle des aidants et des familles ou encore les clés pour une évolution de la tarification. Des réponses concrètes à des problématiques complexes.

La santé des personnes en situation de handicap s’impose comme un sujet compliqué dans le sens où leurs problèmes de santé, souvent distincts de leur handicap, ont des répercussions particulièrement importantes en raison de leur vulnérabilité. Le colloque mobilisera les professionnels de santé et les décideurs autour de thématiques abordés lors de trois tables rondes :

– Les protocoles de prévention spécifique : un prérequis pour une prise en charge en milieu ordinaire

– L’éducation à la santé touche-t-elle les personnes en situation de handicap ?

– Pour une prise en charge des patients en situation de handicap en milieu ordinaire Pour le docteur Sophie Dartevelle, Présidente de l’UFSBD : « l’objectif des actions menées par l’UFSBD auprès des personnes en situation de handicap est d’améliorer leur santé et de favoriser leur accès aux soins. C’est donc en toute logique que l’UFSBD a souhaité engager une réflexion sur la recherche de mesures adaptées aux différentes situations de handicap ». Un colloque dans la continuité du rapport Jacob.

Ce colloque s’inscrit dans le prolongement des travaux réalisés pour la rédaction du rapport de Pascal Jacob remis le 6 juin dernier à Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales et de la Santé, et à Marie-Arlette Carlotti, Ministre Déléguée aux Personnes handicapées et à la Lutte contre l’exclusion. L’objectif du colloque est d’apporter des réponses concrètes aux questions soulevées lors des ateliers « Prévention » et « Prises en charge des soins », animés par Madame Martine Teral (APAJH) et le docteur Sophie Dartevelle (UFSBD). Pour Jean-Louis Garcia, Président de la Fédération des APAJH : « le rapport Jacob a posé des jalons indispensables en ce qui concerne l’accès à la santé des personnes en situation de handicap. Au législateur mais aussi aux membres de la société civile de faire avancer les choses sur le terrain ! Ce colloque est l’occasion d’échanger sur des mesures et pratiques concrètes, qui bénéficieront à tous, puisque ce qui est utile aux personnes en situation de handicap l’est pour la société tout entière ». Une réflexion pour faire évoluer les professions de santé et les politiques publiques Pour l’ensemble des professionnels de santé, les actes de ce colloque et ses orientations aideront à mieux appréhender l’environnement et les différentes barrières de leurs patients en situation de handicap, et à adapter leur prise en charge en conséquence. Ce sera aussi l’occasion de formuler des recommandations précises pour des politiques publiques ciblées.