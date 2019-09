Colloque : patrimoine et accessibilité les 21 et 22 mars

Comment rendre accessibles aux personnes handicapées les villes, monuments et sites en Europe ? Telle est la problématique centrale du colloque européen organisé par la section française du Conseil Inter-

national des Monuments et des Sites (ICOMOS France). Cet événement aura lieu les 21 et 22 mars à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville. Ce rendez-vous est, entre autre, destiné aux maîtres d’ouvrages, gestionnaires de sites patrimoniaux, architectes, urbanistes, entreprises du bâtiment, artisans et étudiants.

Renseignements et inscriptions : colloques@icomosfrance.fr, Tél. 01 47 55 19 07, site internet : www.france.icomos.org