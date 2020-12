Colloque « Les ESAT à l’heure de la refondation » le 15 juin à Lyon

Listen to this article Listen to this article





Le colloque aura lieu mercredi 15 juin 2011 de 9h à 16h30 à l’ENS de Lyon. Confrontés ces dix dernières années à d’intenses mutations (évolution du tissu économique, renforcement du droit des usagers, évolution des publics pris en charge…), les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) sont amenés à se questionner sur leur organisation, leurs modalités d’accompagnement ainsi que sur l’efficience de leur modèle économique. Derrière ces problématiques se profile la question des dynamiques de métiers : cadres, moniteurs d’atelier, équipes médico-sociales, travailleurs handicapés, tous sont concernés par ces évolutions et leurs impacts en termes de compétences individuelles et collectives à développer. Pour y répondre, un dispositif financier novateur, objet de la convention cadre signée entre Unifaf et l’Etat fi n 2007 et reconduite depuis, incite les ESAT à s’engager dans des projets de formation et de reconnaissance des compétences au profit des travailleurs handicapés.

Impliqué depuis plusieurs années dans des actions de formation en direction des ESAT, Unifaf Rhône-Alpes, qui regroupe 120 ESAT adhérents, a lancé en 2008 une démarche structurée d’accompagnement de ces établissements. Dans ce cadre, Unifaf, l’Observatoire et l’Ifross-Université Lyon 3 ont cofi nancé une étude dont l’ambition est de rendre compte de la diversité des ESAT et de la variété de leurs initiatives. Les questions qui y sont posées sont porteuses de débats à dimension nationale : comment soutenir et reconnaître le développement des compétences de l’ensemble des acteurs des ESAT, qu’ils soient encadrants ou usagers ?

Réunissant dirigeants associatifs, professionnels, représentants du personnel, représentants de la Branche, acteurs de la formation, autorités de tarifi cation et institutions partenaires, cet événement s’articulera autour de trois tables rondes, reprenant chacune les enseignements tirés de l’étude « Favoriser l’accompagnement et la formation dans les ESAT ».

Colloque

Mercredi 15 juin 2011

Programme

9h00 Accueil des participants

9h30 Présentation de la journée par la présidence d’Unifaf Rhône-Alpes, l’Ifross

Université Lyon 3 et l’Observatoire

9h45 Table ronde n°1

Les ESAT : un ancrage économique, associatif et territorial

Animée par Dominique Clément, Adimc 74

• Muriel Lejeune-Vidalenc, ARS Rhône-Alpes, directrice Handicap et Grand Age

• Rolland Cortot, Adapei de la Loire, directeur général

• Luc Chave, Réagirh, administrateur

• Dominique Velche, chercheur à l’EHESP

11h15 Table ronde n°2

La fi lière professionnelle du travail protégé se réinvente-t-elle ?

Animée par David Piovesan, Ifross-Université Lyon 3

• Alain Mahé, Afpa, directeur régional

• Jean Lesquire, Gni-Aforts

• Pierre Sion, ESAT Actisere, directeur

• Bruno Tallaron, ESAT Apajh, directeur

• Représentant de la Cpne

12h45 Déjeuner

14h15 Table ronde n°3

Travailleurs handicapés : se mobiliser pour développer et reconnaître les compétences

Animée par Pierre-Marie Lasbleis, Unifaf

• Christian Guitton, Aresat, président

• Laurent Genève, Messidor, responsable formation

• Christian Gegauff , Form’ esat, administrateur

15h45 Présentation du Plan Régional de Formation en direction des ESAT par la présidence d’Unifaf Rhône-Alpes 16h15 Clôture de la journée et mise en perspective nationale par la présidence d’Unifaf

Inscription à renvoyer avant le 20 mai 2011