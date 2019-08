Colloque international « Handicap et Sensorialité »

Après le premier colloque « Handicap et sensorialité : Olfaction, mémoire et apprentissages », l’INS HEA (Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés) organise le second colloque sur l’Audition et la musique, en partenariat avec le LEAD de Dijon, laboratoire de psychologie cognitive. Il aura lieu vendredi 18 et samedi 19 novembre, à l’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense.

L’audition est un sens constamment sollicité tout au long de la vie. Ce sens est un moyen de connaissance sur le monde, l’esprit et le corps. La musique stimule l’esprit et le corps, elle est un régulateur des états émotionnels. Des chercheurs rendront compte des travaux réalisés en neurosciences et plus particulièrement des questions relatives à la plasticité cérébrale. Des témoignages, des professionnels, des débats et des ateliers interactifs permettront d’apporter des observations et d’ouvrir des perspectives.

Inscriptions sur www.inshea.fr