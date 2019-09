Colloque Handicaps d’origine psychique 19 mars 2009

Cette journée s’inscrit dans un contexte de profonds changements, qui concernent à la fois la place croissante des usagers et des familles, la collaboration entre les professionnels des champs sanitaire et médico-social et les réorganisations institutionnelles majeures en cours.

Elle vise à susciter une réflexion sur la question de l’évaluation des besoins des personnes, entre les différents acteurs intervenant dans les situations de handicap d’origine psychique, et à favoriser des pratiques partenariales au sein des différents territoires, notamment entre l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH et les équipes des secteurs psychiatriques.

L’ensemble de cette démarche a pour objectif d’améliorer à terme les processus d’évaluation globale et dynamique, au service des usagers et de leur entourage familial et avec leur pleine participation.

Ont été associés à l’expérimentation nationale et à la préparation de ce colloque l’UNAFAM, la FNAPSY, les services des ministères chargés de la santé et de la solidarité, la Mission Nationale d’appui en santé mentale et des représentants des professionnels du champ de la santé mentale et du médico-social,

enfants et adultes.

Cinq ateliers thématiques permettront la poursuite des échanges sur les questions ouvertes tout au long

de l’expérimentation et la définition de recommandations partagées :

Comment favoriser une culture commune et un langage partagé ?

Comment intégrer l’évaluation globale dans le parcours de vie ?

Comment se construit l’entrée dans le champ de la compensation, quels effets sur les soins et l’accompagnement social ?

Comment mobiliser et structurer localement les ressources sanitaires, sociales, médico-sociales pour conduire une évaluation globale ?

Comment utiliser les outils des différents acteurs au service d’une évaluation globale ?

Des témoignages de l’étranger viendront mettre en perspective les résultats de l’expérimentation et nourrir les débats tout au long de la journée. Les participants attendus, comme les intervenants, sont des professionnels du champ de la psychiatrie et de la santé mentale, des équipes pluridisciplinaires

des MDPH, des représentants des structures sociales et médico-sociales, des usagers avec leur famille et eurs représentants, ainsi que des collectivités territoriales et des autorités sanitaires.

Le colloque se déroulera au Palais des Congrès de Versailles

