Colloque Handicap : Affectivité, sexualité, dignité

Fondateur de l’association Coordination Handicap et Autonomie (CHA), Marcel Nuss, lui-même plurihandicapé, sera le parrain de la journée… A l’issue du colloque, les participants sont invités à assister à la remise des Trophées Extra-Ordinaires qui sera suivie d’un cocktail de clôture de ce Mois Extra-Ordinaire.

Le mot de Véronique Dubarry, adjointe au Maire de Paris en charge des personnes en situation de handicap :

« Sexualité, handicap, deux sujets encore trop souvent abordés du bout des lèvres. Parler de vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap ne va, en effet, pas de soi. Pour beaucoup, la question ne se pose pas : une personne en situation de handicap n’a pas de vie sexuelle, n’éprouve pas de désir ou, à l’inverse, éprouve un désir incontrôlable voire des pulsions « malsaines ». La nuance n’est pas – ou peu – de mise.

La loi de 2005 sur le handicap a marqué une étape importante en intégrant la notion de projet de vie, c’est-à-dire la prise en considération des souhaits de chaque personne. La vie affective et sexuelle, le désir d’enfant devraient avoir leur place dans ce projet.

En effet, le besoin de plaire, d’aimer, d’être aimé, désirer est au coeur de nos vies et de nos relations aux autres. Pourtant, aucune référence explicite n’est faite à cela dans cette loi. De nombreuses questions se posent : en fonction des situations de chaque personne, du type de handicap, du degré d’autonomie, de l’âge, de la vie en établissement ou à domicile. Et, à ce titre, la prévention à la sexualité, l’information des parents, le désir d’enfant, l’accompagnement sexuel, les difficultés de rencontres sont autant de sujets qu’il est nécessaire d’aborder de front afin de favoriser une prise de conscience de tous sur cette question et de reconnaître une sexualité aux personnes en situation de handicap.

Parce que la vie affective ne peut s’épanouir que lorsque l’on se sent apte à susciter le désir chez l’autre, l’image que l’on a de soi et, par voie de conséquence, le regard de l’autre, sont primordiaux. C’est pour ces raisons que j’ai souhaité que ce débat ait lieu à la Mairie de Paris afin de forcer les interrogations, de contribuer à faire tomber des barrières et de poursuivre l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la vie. »

Colloque Handicap : Affectivité, sexualité, dignité

Hotel de Ville 5 rue Lobau 75004 Paris

Inscriptions

Colloque Handicap : Affectivité, sexualité, dignité- Pour participer au colloque, il suffit de remplir le formulaire en ligne sur www.defisdecivilisation.com , rubrique Inscription

Public concerné : Tout public

Déroulement de la journée

9h-9h15 Café d’accueil

9h15 Introduction

• Véronique DUBARRY, adjointe au Maire de Paris en charge des personnes en situation de handicap,

• Ryadh SALLEM, président de l’association CQFD « Ceux Qui Font les Défis »

9h45-11h Table 1 : Fantasmes, mythes et réalités

• « Affectivité, sexualité des personnes handicapées : De quoi j’me mêle ? »

Christine BON, sociologue, anthropologue, chercheure, conseil

• « Approche psychologique de la sexualité des personnes en situation de handicap»

Michel MERCIER, directeur du département de psychologie de la faculté de Namur (Belgique)

• « La sexualité des personnes en situation de handicap : comportement des professionnels – Comprendre, accepter, accompagner »

Yanick BOULET, directeur général de l’association Entraide universitaire

11h15-12h30 Table 2 : Assumer son projet de vie : est-ce possible ?

• « Information et éducation à la sexualité des personnes handicapées »

Sheila WAREMBOURG, OIT, Sexual understanding. Diplômée en sexologie et santé publique

• « Parentalité : un choix de vie »

Delphine Siegrist, journaliste – auteure d’« oser être mère » et d’« oser être femme »

• « Handicap et homosexualité : double tabou, double discrimination ? »

Dominique Goblet , Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix (FUNDP)

12h30-14h15 Déjeuner libre

14h15-16h Table 3 : L’accompagnement de la sexualité dans la dignité

• « L’accompagnement sexuel en France »

Jean-Baptiste THIERRY, maître de conférences en droit privé, Université Nancy II

• « Vie affective et sexuelle : témoignage »

Adra AMROUNI, directrice du foyer Barbanègre

• « Respect réciproque et plaisir du corps »

Pascal PRAYEZ, psychologue, thérapeute à médiation corporelle, certifié en assistance sexuelle

• « Comment décliner une formation qui relève de l’intime de l’intime ?

Regard sur la formation en assistance sexuelle suisse romande »

Catherine AGTHE DISERENS, sexo-pédagogue spécialisée, formatrice pour adultes, présidente du SEHP (Sexualité et Handicap Pluriels)

16h15-17h Table 4 : La révolution des moeurs aura-t-elle lieu ?

• « Internet et réseaux sociaux : une nouvelle approche de la rencontre pour les personnes en situation de handicap ? »

Benjamin CADRANEL, fondateur d’Idylive

• « Sextoys, plaisir et handicap »

Nathalie GIRAUD, fondatrice de Piment Rose

• « Du 7e ciel au 7e art : le scénario »

Jean-Pierre SINAPI, réalisateur du film Nationale 7

17h Restitution de la journée

Grand témoin : Danièle MOYSE, sociologue à l’INSERM

17h15 Conclusions

• Ryadh SALLEM

• Véronique DUBARRY

Parrain de la journée : Marcel NUSS

Médiatrices : Isabelle GAYRARD et Dorine BOURNETON