Colloque : entrer en relation et communiquer avec les personnes en situations de handicaps rares et complexes

En partenariat avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), le Groupement national de coopération handicaps rares (GNCHR) réunira professionnels du handicap, experts et aidants familiaux à Poitiers les 12 et 13 décembre 2012 pour échanger sur les processus d’entrée en communication avec les personne en situations rares et complexes de handicap, souvent très vulnérables. L’intitulé du colloque est : « Situations de handicaps rares et complexes : de l’entrée en relation à la communication ».

Présentation du colloque :

” L’entrée en relation avec une personne sans mode habituel de communication et de langage questionne. Ces rencontres professionnelles aborderont les postures, démarches et outils pour améliorer ces interrelations et accorder du sens aux formes d’expression singulières de ces personnes. Les limitations des capacités de communication et de relation sont identifiées comme l’une des causes principales de la complexité de ces situations. Axe central des interventions du colloque, la compensation de ces déficits est un enjeu commun à différentes problématiques de handicaps rares et complexes. Parmi les enjeux identifiés, l’adaptation des moyens et outils de communication, est mise en avant comme facteur de la prévention des troubles du comportement.”

Au programme :

Mercredi 12 décembre après-midi : « Situations rares et complexes, les conditions de la relation et de la participation » :

– La communication et le langage : comment apprend-on à signifier pour autrui ?

– Les configurations complexes et les limitations de la communication : « Des populations qu’on ne veut pas voir, pas entendre, pas comprendre ? »

– Améliorer la communication sur les versants réceptif et expressif : le positionnement des aidants.

– Capabilités croisées, pair-aidance et pouvoir d’agir des personnes “sourdaveugles”.

Jeudi 13 décembre 2012 : « Représentations et démarches d’entrée en communication » :

– Prise en compte des potentialités de représentation chez les enfants gravement déficients visuels.

– La communication chez le jeune enfant porteur de handicap rare avec déficience visuelle : généralités et spécificités.

– Relation, sens et échanges : l’antichambre de la communication chez l’enfant déficient visuel porteur de handicap rare.

– Être sourd en Guyane : richesse et complexité des parcours. Stratégies d’accès à la communication et au langage.

– « De l’entrée en communication…à la communication linguistique »

Les participants peuvent également répondre à l’appel à posters lancé en parallèle, jusqu’au 15 novembre 2012.

Pour en savoir plus et s’inscrire au colloque : http://www.gnchr.fr/programme-rencontres-handicaps-rares-2012