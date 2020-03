Colloque du 80eme anniversaire de L’ADAPT : pour une nouvelle définition du Bien public

Le colloque de L’ADAPT, qui se tenait à la Maison de la Mutualité le 22 septembre dernier, a réuni plus de 550 personnes issues du secteur associatif et de l’ensemble des établissements de L’ADAPT. A cette occasion deux tables-rondes étaient organisées sur le thème central « L’association, actrice des politiques sanitaires et sociales : incongruité ou garantie pour l’intérêt général ? »

Des représentants politiques, du secteur associatif, de la santé et des pouvoirs publics ont débattu autour de deux sujets fondamentaux pour la définition du Bien public et de la Santé publique :

« L’encadrement de l’action associative : exigence légitime ou suspicion infondée ? et « quelle place pour les associations dans la conception des politiques publiques et la réponse aux besoins sanitaires et sociaux ? »

Tous les participants ont rendu hommage à la fondatrice de L’ADAPT, Suzanne Fouché ainsi qu’au rôle majeur joué par l’association depuis 80 ans pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées.

La contribution des associations à l’action sanitaire et médico-sociale de notre pays est incontestée si l’on en juge, par exemple, par les avancées en matière d’accompagnement médical et social des personnes handicapées.

Pour autant, l’action associative est co-financée par les fonds publics et l’Etat souhaite aujourd’hui renforcer la ‘coordination’ avec les associations.

Pour que le dialogue reste ouvert il doit se diriger vers une relation de partenariat ou de contrat social qui exige de la part des pouvoirs publics une réelle prise en compte des besoins identifiés par les associations..

Trois points sont ressortis de ces débats :

– La gestion des appels à projets (loi HPST) : l’association, moteur d’innovations sociales et médico-sociales Avec les appels à projets, les associations peuvent craindre une instrumentalisation de la part des pouvoirs publics et une normalisation de l’action sociale. Dans ce cas, le risque serait de se priver d’un certain nombre d’innovations sociales dont le mérite revient aujourd’hui aux associations.

– La marchandisation de la société : l’association peut-elle agir comme régulateur ?

L’action associative se construit sur la durée ; elle a besoin de temps pour mener à bien son œuvre et répondre à la progression des besoins dans une société en perpétuel mouvement.

– La place des associations et de la dynamique citoyenne dans notre société

Comme les intervenants ont pu en débattre lors de ces tables rondes, la place du milieu associatif dans la réorganisation du Service de Santé Publique relève avant tout d’une volonté politique d’intégrer ou non l’action citoyenne dans la définition du Bien public. Du point de vue des associations, une relation plus étroite avec l’Etat peut être un allié pour les préserver face à la concurrence du secteur privé libéral qui s’intéresse de plus en plus à leurs champs d’action.