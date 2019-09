Colloque « Aides techniques et emploi »

Objectif : mieux appréhender les solutions techniques au service de la personne en situation de handicap. Cet événement aura lieu mardi 15 mars à Paris.

En Ile-de-France, plus de 23 000 personnes sont concernées chaque année par un avis d’inaptitude (soit 1% de la population active) et 100 000 personnes par un avis d’inaptitude avec restriction au poste ou aménagement du poste de travail (soit 4% de la population active)*. En regard de ces chiffres, les enjeux des politiques favorisant l’insertion et le maintien dans l’emploi sont considérables et s’inscrivent dans les orientations de la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées.

Des réponses techniques peuvent correspondre aux besoins de ces publics en leur permettant d’entreprendre ou de poursuivre une activité professionnelle, mais elles restent encore souvent mal identifiées tant de la part des individus que des professionnels. A travers ce colloque, différents acteurs se mobilisent pour sensibiliser les professionnels aux solutions adaptées dans ce domaine.

ESCAVIE, le CICAT (Centre d’Information et de Conseil sur les Aides Techniques) de la CRAMIF organise un colloque entièrement dédié aux aides techniques, à destination de tous les professionnels du handicap impliqués dans l’insertion ou le maintien dans l’emploi.

Pour la personne en situation de handicap, l’aménagement du poste de travail et de l’environnement constitue souvent une condition nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle. Le recours à un équipement adapté devient alors un facteur déterminant, notamment dans les cas les plus complexes.

D’autres formes de handicap ou de fragilités touchent de nombreux salariés, dans tous les secteurs d’activité, telles que les TMS (troubles musculo squelettiques), pour lesquelles une réponse technique peut être envisagée.

Par une approche associant ergonomie et ergothérapie, l’objectif de ce colloque est autant d’aborder la démarche d’évaluation que de présenter de véritables solutions techniques et des expériences innovantes.

Ensemble, médecins, ergonomes et ergothérapeutes, spécialistes du handicap et acteurs de la prévention des risques professionnels se réunissent pour présenter leur expertise et des cas pratiques d’insertion ou de maintien dans l’emploi de personnes en situation de handicap (moteur, visuel et auditif).

Exemples, témoignages et stands de démonstration de matériels viendront illustrer et ponctuer les différentes interventions.