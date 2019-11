L’ACEPP et Une Souris Verte organisent à Paris, le 8 octobre 2010 , le colloque : Accueillir des enfants en situation de handicap et leurs familles : un enjeu de qualité pour la petite enfance Cette journée s’adresse aux CAF, PMI, MDPH, lieux d’accueil, étudiants… Elle permettra de construire, grâce à des intervenants variés tant du champ du handicap que de la petite enfance, des pistes de réflexion théoriques et pratiques pour faire de l’accueil du handicap une occasion de perfectionner le projet et les pratiques pour tous les enfants et leurs familles.

Un livre co-édité par l’ACEPP et l’association Une Souris Verte intitulé “Une place pour chacun, Une place pour tous” sera aussi présenté à cette occasion.

Le bulletin d’inscription est le réglement sont à retourner avant le 20 septembre à

L’ACEPP, 15 rue du Charolais 75012 Paris

Infos pratiques :

Quand : 8 octobre 2010

Où : Salle de conférence de la MGEN, 3 square Max-Hymans 75 015 Paris

Tarifs Adhérents ACEPP ou étudiant : 20 euros

Non Adhérent : 40 euros

Formation Continue : 100 euros

Pour tout renseignement contactez l’ACEPP :

Par téléphone :01 44 73 85 70 (le matin uniquement) Par mail : info@acepp.asso.fr

Association Une Souris Verte

279 rue André Philip 69003 Lyon

Tel : 04 78 60 52 59

Fax : 04 78 60 72 27

http://www.unesourisverte.org