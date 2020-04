Collectif Handicaps : Porter les revendications des personnes handicapées

Lancement du Collectif Handicaps par 47 associations représentatives

Porter la voix, les revendications et les besoins des personnes en situation de handicap et de leurs aidants : Telle est la raison d’être du Collectif Handicaps, créé par 47 associations représentatives des personnes en situation de handicap et de leurs familles.

Peu avant la Conférence nationale du handicap du 11 février dernier, 47 associations, représentantes de personnes en situation de handicap, ont décidé de se rallier sous la même bannière. Nommé « Collectif Handicaps », ce regroupement d’associations défend les droits des 12 millions de personnes handicapées et 11 millions d’aidants de France.

Avec les transformations actuelles de la société comme la réforme des retraites ou la concertation autour du revenu universel, le Collectif Handicaps a du pain sur la planche à commencer par un premier combat qui lui est cher : les associations affirment leur position de refus de toute « fusion – absorption » de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) dans le revenu universel d’activité (RUA) pensé en référence à la valeur travail. « Sous prétexte de simplification administrative, les allocataires de l’AAH seraient pénalisés, commentent les membres du collectif. Une aberration quand on sait que deux allocataires de l’AAH sur 10 seulement ont accès à une activité professionnelle et que la totalité des allocataires ont un taux d’incapacité reconnu par les MDPH (Maisons départementales des personnes handicapées). Une telle évolution amènerait à « détruire » l’AAH, droit fondamental acquis depuis 1975 ».

Le Collectif Handicaps vient de transmettre au gouvernement et aux parlementaires des propositions d’amendements au projet de loi de réforme des retraites afin par exemple de faciliter la retraite progressive pour les travailleurs handicapés, d’adapter le coefficient d’ajustement pour les personnes handicapées et les aidants ou bien encore de majorer les points, en particulier pour les aidants ou les jeunes handicapés.

Les 47 associations membres du Collectif Handicaps :

AFEH ; AFM-Téléthon ; Alliance Maladies Rares ; ANCC ; ANECAMPS ; AIRe ; ANPEA ; ANPEDA ; ANPSA ; APF France handicap ; ASBH ; Autisme France ; Bucodes France ; CESAP ; CFHE ; CFPSAA ; CHEOPS ; CLAPEAHA ; Droit au Savoir ; Eucrea France ; Entraide Universitaire ; FAGERH ; Fédération APAJH ; Fédération Générale des PEP ; FFAIMC ; FFDys ; Fédération Française Sésame Autisme ; FISAF ; FNAF ; FNATH ; FNASEPH ; France Acouphènes ; GIHP National ; GPF ; Hyper Supers – TDAH France ; LADAPT ; Mutuelle Intégrance ; Santé Mentale France ; UNAPH ; TRISOMIE 21 France ; UNAFAM ; UNAFTC, Unanimes ; UNAPEI ; UNIOPSS ; Vaincre la Mucoviscidose.

