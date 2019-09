Librement adapté de La Lettre aux aveugles de Denis Diderot, Colin Maillard est une expérience unique produite par la compagnie Les Visiteurs du noir de Regard’en France Cie. Plongé dans le noir, les sens en alerte, entouré par les comédiens qui jouent autour et au milieu du public, le spectateur

assiste à une pièce de théâtre en acceptant que cette perte de repères soit le prélude à de nouvelles découvertes. Crée par Pascal Parsat et lancé au

festival d’Avignon Off en 1999, le spectacle a été joué plus de cinq cent fois et vus par quelques trente mille spectateurs en France, en passant par la Belgique et la Suisse. Pour en savoir plus : http://www.bpi.fr