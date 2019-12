Cœurs en Nord solidaires

La Mutuelle de France-Sud, la caisse locale de Marseille Saint-Louis du Crédit mutuel méditerranéen et de nombreux autres partenaires ont présenté en juin dernier la cinquième édition de Cœurs en Nord, qui vise à mettre en avant la solidarité qui existe dans les quartiers nord et à soutenir une association.

Cette année, c’est l’association 1, 2, 3 Soleil, présidée par Yvette Giana, qui a été retenue, pour l’action qu’elle mène en faveur des enfants hospitalisés à Marseille. Le thème de la campagne : « Les enfants polyhandicapés ont eux aussi droit à des vacances ». A cet effet, 41 classes de maternelle et de primaire des XVe et XVIe arrondissements de Marseille ont participé à un concours de dessin sur ce thème. Et le président du jury n’était autre que le peintre Georges Briata. Les œuvres primées ont été exposées au club Pernod puis imprimées au format carte postale afin d’être vendues au profit de l’association 1, 2, 3 Soleil pour permettre à ces enfants polyhandicapés de partir en vacances en 2011. Un beau projet mêlant générosité et solidarité au cœur de quartiers dits sensibles.