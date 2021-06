Un Code de la route en Facile à Lire et à Comprendre

Ecouter article Ecouter article





Découvrez les règles du Code la route en facile à Lire et à Comprendre grâce au “Code la route accessible à tous” de François Baudez

Un ouvrage pratique rédigé en Facile À Lire et à Comprendre pour permettre à toute personne qui le souhaite d’apprendre les règles principales du Code de la route, que ce soit en tant que piéton, cycliste, conducteur de vélomoteur ou de voiturette. Il peut également aider à préparer le passage du permis de conduire.

Conçu en partenariat avec des responsables d’auto-écoles, le “code de la route accessible à tous” s’adresse notamment destination aux publics ayant de graves troubles cognitifs et aborde le partage de la route.

« C’est un excellent outil pour de nombreuses personnes handicapées qui souhaitent notamment passer le permis AM – catégorie de permis de conduire européen qui permet de conduire un cyclomoteur ou une voiturette », précise son auteur, François Baudez.

À noter que les éditions Yveline ont créé toute une collection « facile à lire et à comprendre » qui est notamment composée de nombreux romans, dont certains qui comptent parmi les grands classiques. “Le Facile à lire et à comprendre (FALC) est une traduction d’un langage classique en langage compréhensible par tous, en particulier par les personnes présentant des difficultés cognitives, rappelle ainsi la maison d’édition. Le but de cette méthode est de permettre à ces personnes non seulement de lire – dans le sens de déchiffrer – mais surtout de comprendre ce qu’ils lisent”.

Pour en savoir plus : www.yvelinedition.fr/Code-de-la-route