Parce qu’un Français sur dix vit une situation de handicap, il était nécessaire de rassembler en un seul Code l’ensemble des droits et dispositions spécifiques aux personnes handicapées, jusque là éparpillés dans de nombreux textes juridiques souvent très techniques. Rédigé par des professionnels du terrain de la FNATH (association des accidentés de la vie) et de la HALDE (Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité) cet ouvrage traite de tous les domaines de la vie quotidienne : scolarité, emploi, services, transports, logement, ressources, compensation, accès aux soins, indemnisation, protection juridique, loisirs…

Le Code du Handicap 2009 rassemble également de nombreuses coordonnées et apporte au lecteur des réponses précises à des questions concrètes : comment obtenir la prestation de compensation ou l’AAH ? Sous quelles conditions bénéficier d’une rente accident du travail-maladie professionnelle ? Que faire en cas de discrimination à l’embauche ? Quel recours possible en cas de refus d’inscription à l’école ? L’ouvrage s’adresse aux personnes handicapées, à leurs familles, mais aussi aux travailleurs sociaux, associatifs, responsables et personnels de maisons départementales des personnes handicapées ou d’établissements médico-sociaux…

Code du Handicap, Sous la direction de Louis Schweitzer (Président de la HALDE) et Arnaud de Broca (Secrétaire général de la FNATH)

Hors Collection Dalloz, 876 pages, 25 euros