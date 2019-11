Code du handicap 2011

Cette 2e édition du Code du handicap, dans la continuité de la première édition, présente l’ensemble des droits dont peut bénéficier une personne handicapée dans tous les domaines de la vie courante : Santé, Emploi, Famille, Education, Logement, Vie quotidienne, Ressources, Discrimination, etc.

A travers des commentaires vulgarisés et simplifiés, ce code doit permettre d’apporter aux handicapés et à leurs familles des réponses claires, précises et rapides sur toute une série de questions sur le handicap et de garantir ainsi l’effectivité de leurs droits face aux difficultés constantes qu’ils rencontrent.

Construit selon un plan thématique, puis à travers une articulation d’articles législatifs ou réglementaires et de commentaires explicatifs, cette édition met particulièrement l’accent sur l’aspect Emploi (calcul de l’obligation d’emploi des personnes handicapées ; suppression des contrats aidés). La partie Education qui a sensiblement évolué en ce qui concerne l’accès à l’éducation, la partie Protection de la personne puisqu’ à la suite de la réforme des régimes d’incapacité, plusieurs décrets sont intervenus, et la partie Vie quotidienne qui intègre la totalité des modifications concernant l’accessibilité et l’exonération des personnes handicapées au malus écologique.

Par ailleurs, tous les montants des aides et allocations ont été actualisés et sont pris en compte les arrêts les plus récents notamment sur l’accessibilité.