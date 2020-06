Une démarche inédite qui rassemble et clarifie l’ensemble des textes de loi relatifs à la lutte contre l’exclusion grâce au concours de professionnels du droit, avocats, enseignants, dirigeants d’institutions et travailleurs sociaux. En pleine crise économique, face à l’augmentation du nombre des demandeurs d’emploi, devant la crise du logement et le nombre de foyers surendettés, les politiques publiques se devaient d’intervenir et de conduire des réformes majeures pour la solidarité. C’est le cas, notamment, avec la généralisation du Revenu de solidarité active (RSA), du Contrat unique d’insertion, du Droit opposable au logement ou encore de la loi portant réforme au crédit à la consommation.

Face aux multiples enjeux économiques et sociaux, la lutte contre les exclusions, est, aujourd’hui, une priorité nationale qui aborde, nécessairement, la question de l’accès aux droits. Mais pour faire valoir ses droits, encore faut-il les connaître. Les dispositifs juridiques sont souvent complexes et dispersés dans de nombreux codes (Code civil, Code du travail, Code de l’action sociale et des familles), les moyens mis à la disposition des citoyens pour faire face aux différentes situations nécessitant une approche claire et accessible.

Organisé autour de thématiques quotidiennes, le Code des droits contre l’exclusion réunit les principales mesures, reliées les unes aux autres, commentées, clarifiées et illustrées par de nombreux exemples. L’ouvrage répond ainsi aux questions concrètes que peuvent se poser les personnes en situation difficile, les travailleurs sociaux mais aussi chaque individu soucieux de connaître ses droits.

Code des droits contre l’exclusion, sous la direction de Martin et Hirsch et Denis Chemla

Ed. Dalloz , Codes Pratiques, 2e éd., 25 euros