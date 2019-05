Cobra Zéro pour sensibiliser au handicap invisible en entreprise

Afin d’inciter les salariés à déclarer leur handicap et les entreprises à changer de regard sur celui-ci, LADAPT et DOWiNO ont co-produit Cobra Zéro. Un serious game inspiré des films d’espions pour faire changer les comportements, fédérer les équipes et favoriser l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.

L’incitation à la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) en est une composante majeure. Elle favorise le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap tout en permettant aux entreprises de valoriser le potentiel de chacun. LADAPT et DOWiNO ont ainsi associé leurs expertises pour concevoir un serious game baptisé cobra zéro destiné à sensibiliser les salariés au handicap invisible et à faire valoir la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé.

Un scénario innovant pour un sujet complexe

Évoluant dans un scénario inspiré des séries policières et des films d’espions, le joueur fait connaissance avec les agents très spéciaux de la brigade d’intervention Cobra Zéro qui se préparent à déjouer un coup d’État. Lors d’une session d’entraînement au déminage, un agent spécialiste en désamorçage d’explosifs échoue dans sa mission. Le joueur va devoir enquêter pour déterminer d’où vient cette erreur en incarnant tour à tour ce travailleur avec un handicap invisible, un travailleur handicapé reconnu et leur manager. De fil en aiguille, l’équipe découvre le handicap du démineur, l’accompagne dans l’acceptation de ce dernier et dans les démarches à réaliser pour obtenir sa RQTH.

« Le challenge avec Cobra Zéro était de créer un jeu simple et universel quand le sujet du handicap recouvre une diversité de profils et de situations. La sensibilité au sujet diffère si l’on est salarié ou dirigeant, proche d’une personne en situation de handicap ou pas… En permettant au joueur de se mettre dans la peau de 3 personnages différents, Cobra Zéro donne à voir et comprendre la diversité des points de vue et des situations rencontrés en entreprise » explique Pierre-Alain Gagne co-fondateur de DOWiNO.



Le scénario de Cobra Zéro a été écrit par la romancière Saman- tha Bailly également spécialiste de l’écriture interactive et des jeux vidéo. Grâce à des personnages charismatiques et une intrigue bien ficelée, le thème du handicap et de la Reconnaissance en Qua- lité de Travailleur Handicapé (RQTH) est abordé de façon subtile. En effet, lever le tabou sur la RQTH nécessite de mobiliser plusieurs soft skills (ou savoir-être) telles que l’empathie, la confiance en soi ou l’intelligence émotionnelle. Cobra Zéro aborde donc le sujet avec un levier d’apprentissage différent des serious games existants : l’émotion. Le déroulé de l’intrigue, l’attachement aux personnages, la qualité artistique du jeu ou encore les récompenses vont amener le joueur à ressentir une série d’émotions qui vont accroître sa concentration et sa capacité d’apprentissage.