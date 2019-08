CNFPT : Recruter et maintenir dans l’emploi les travailleurs handicapés

Le CNFPT s’engage sur deux fronts : l’interne dans sa politique de recrutement et d’accessibilité au sein même de l’établissement et l’externe en accompagnant les collectivités territoriales dans la formation et l’embauche des personnes handicapées.

Parmi les 1 787 000 agents de la Fonction Publique Territoriale, 82 000 sont en situation de handicap, soit 4.6 %. La loi du 11 février 2005 oblige aux employeurs publics de compter 6% de travailleurs handicapés parmi leurs effectifs. « Selon le FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique), 49 000 collectivités locales et établissements publics administratifs locaux sont assujettis à l’obligation d’emploi », a souligné François Deluga, président du CNFPT lors d’un discours prononcé à l’occasion de la dernière semaine pour l’emploi des personnes handicapées. Il a, par ailleurs, rappelé que les employeurs publics « sont désormais soumis aux mêmes sanctions financières dans leur principe, leur mode de calcul et leur montant que le secteur privé. »

Dans ce contexte, le CNFPT accompagne les collectivités territoriales à exercer leurs responsabilités. Son rôle se divise en trois axes : recruter, intégrer et former des personnes handicapées dans la Fonction publique territoriale, rendre les bâtiments et les modes de transport accessibles et faire évoluer les mentalités par la sensibilisation de l’ensemble des agents territoriaux. Ainsi depuis 2008, le CNFPT a proposé plus de 1 500 sessions de formations sur le thème du handicap.

Par ailleurs, le CNFPT s’appuie sur plusieurs partenariats. Par exemple, une convention cadre avec l’Education nationale a été signée en 2008. Elle a pour but de proposer une offre de formation à l’accueil et l’intégration des élèves handicapés commune aux agents de l’Etat et des collectivités locales exerçant dans les écoles et les établissements scolaires. Un autre accord a été signé avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie en 2007. Objectif : former les professionnels des Maisons départementales des personnes handicapées.

Recruter deux fois plus de travailleurs handicapés en interne

En parallèle de son travail d’accompagnateur des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs, le CNFPT s’engage avec une politique de recrutement dédiée aux personnes handicapées. Fin 2010, l’établissement a signé une nouvelle convention avec le FIPHFP afin de développer la mission handicap de l’établissement. Elle comprend notamment un budget alloué de 6 772 500 euros pour la durée de la convention (2010-2013) et l’objectif d’atteindre le taux moyen de la FPT (4.6%).

L’établissement a aussi adopté l’année dernière une charte afin de formaliser ses engagements. Cette dernière prend en compte les avancées de la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et fixe plusieurs axes. Parmi ceux-ci, figure l’objectif d’avoir recruté d’ici fin 2012 deux fois plus d’agents reconnus travailleurs handicapés qu’aujourd’hui, l’aménagement individualisé des postes de travail et le lancement de diagnostic d’accessibilité pour les bâtiments des différentes structures. Autre but : former les acteurs du recrutement ainsi que des managers et des agents en relation avec des personnes handicapées. La création d’un réseau de référents handicap locaux est prévue. Ce réseau entraînera la désignation d’un référent pour chacune des 29 délégations du CNFPT. Sa mission ? Favoriser l’insertion des travailleurs handicapés et coordonner les multiples acteurs qui interviennent dans l’accompagnement du handicap.