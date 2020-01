Clôture de la 5e campagne étudiante Handivalides

Du 11 février au 5 mai 2010, s’est tenue la 5e campagne Handivalides : une manifestation nationale portée par l’association étudiante Starting-Block, à travers 40 universités et grandes écoles de France, pour promouvoir l’égalité des chances dans l’accès aux études pour les étudiants en situation de handicap. Lyon, Grenoble, Lille, Nantes, Paris, Marseille… la campagne Handivalides 2010 a compté cette année 37 journées de mobilisation à travers toute la France.

Cette cinquième campagne étudiante prendra fin le 05 mai 2010. A cette occasion, l’association étudiante Starting-Block mobilise les étudiants de l’Ecole des Mines ParisTech pour une journée de clôture exceptionnelle.

Au programme :

11h00-14h30 : Ateliers et mises en situation

12h30-14h00 : DEJEUNER A L’AVEUGLE

14h30-17H00 : CONFERENCE DE CLOTURE « OBJECTIF VIE ACTIVE ! »

Lieu : Ecole des Mines ParisTech – 60 boulevard Saint Michel – 75006 Paris

Au programme de cette « Journée Handivalides », une série d’activités est proposée telle : parcours en fauteuil, repas à l’aveugle, démonstration de sports adaptés… ; mais également une conférence de clôture dédiée à la vie active des étudiants en situation de handicap pour échanger et débattre sur les perspectives d’insertion professionnelle des jeunes handicapés.

Conférence de clôture en présence de : Nadine Morano (Secrétaire d’Etat chargée de la Famille et de la Solidarité – sous réserve), Véronique Dubarry (Adjointe au maire de Paris en charge des personnes handicapées), Marie-Amélie Le Fur (Championne paralympique et marraine de la campagne Handivalides 2010), Nicolas Cheimanoff (Directeur des Etudes de l’Ecole des Mines), Sandrine Auriol (Agefiph), Boris Bertin (Arpejeh), Christian Grapin (Tremplin Entreprises), Marion Sébih (Hanploi), un représentant de l’Adapt, mais également de chargés de Mission Handicap en entreprises et des salariés handicapés du secteur public et privé notamment : Laurent Thevenet (Responsable de la Mission Handicap de la SNCF), Gérard Lefranc (Responsable de la Mission Handicap du groupe Thales), Ludovic Rajpar (salarié déficient auditif d’une société d’énergie).