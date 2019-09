Claire Chazal et Catherine Jacob président le Jury de « SEPasduciné… à la manière des séries télé »

Parce que les préjugés autour de cette maladie persistent, parce qu’elle est mal connue du public et enfin parce que la Sclérose en Plaques, c’est pas du ciné, l’UNISEP associe le grand public à la création d’un spot publicitaire autour du thème « La SEP à la manière … des séries télé ! ». Jusqu’au 17 avril le public est invité à réaliser une vidéo de 30 secondes à 1 minute sur le thème « La SEP à la manière… des séries télé ». Les candidats peuvent s’identifier à leurs héros de séries télé pour donner libre cours à leur imagination et traduire en image leur représentation de cette terrible maladie. Que vont devenir Dexter, Joséphine, Ross ou Julie Lescaut quand la SEP va entrer dans leur univers ? Réponse entre le 28 février et le 17 avril sur sepasducine.org !

Les vidéos de 30 secondes seront jugées par l’œil expert du Grand Jury présidé par Claire Chazal et Catherine Jacob et composé de personnalités du petit et du grand écran. La vidéo gagnante sera diffusée sur les chaînes de télévision et les écrans de cinémas partenaires pendant la semaine de lutte contre la sclérose en plaques du 21 au 28 mai 2011.

Les autres vidéos primées seront récompensées par de nombreux prix offerts par les partenaires de l’UNISEP.

La SEP, qu’est-ce que c’est ?

La Sclérose en Plaques touche environ 80 000 personnes en France. C’est la première cause de handicap neurologique acquis chez le jeune adulte. Cette maladie est causée par une inflammation qui va détruire la gaine de myéline (gaine protectrice permettant la transmission rapide de l’influx nerveux), conduisant au blocage des

informations envoyées par le cerveau au reste du corps et entraînant un handicap plus ou moins fort : troubles de la vision, troubles de l’équilibre, paralysie des membres… la SEP est une maladie imprévisible dont les symptômes sont très divers. Pour plus d’informations sur la maladie : www.unisep.org