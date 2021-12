Cité du chocolat Valrhona : une expérience unique autour des 5 sens

Ecouter article Ecouter article

Découvrez une expérience gourmande unique autour des 5 sens à travers la visite de la Cité du chocolat Valrhona, à Tain-l’Hermitage, en Auvergne-Rhône-Alpes

Crée en 2013, la Cité du Chocolat est aujourd’hui un lieu à l’architecture et au design recherchés de 2000m2. Sa scénographie est basée sur une recherche d’interactivité entre les visiteurs, leurs 5 sens et les différentes animations proposées et son fil rouge est devenu naturellement le triptyque : « Le goût, le geste et la matière ». Le parcours de visite interactif et multi-sensoriel permet ainsi de découvrir les secrets du chocolat pour mieux le déguster.

Tous les espaces de visite de la Cité du chocolat Valrhona sont accessibles par ascenseur.

L’ensemble du parcours et les animations ont été conçus de manière à être, le plus possible, accessibles aux personnes en situation de handicap (sensoriel, moteur ou cognitif). Des tablettes multimédias sont à la disposition, gratuitement, des personnes malentendantes et malvoyantes (en Français) pour accéder aux contenus de la Cité du Chocolat sous format écrit ou “Voice over” (IOS). Tarif réduit pour le public en situation de handicap. En projet, l’adaptation des ateliers découverte pour les personnes en situation de handicap.

Informations pratiques :

La Cité du Chocolat Valrhona, 12 avenue du Président Roosevelt 26600 Tain-l’Hermitage.

Tél. 04 75 09 27 27

Mail : [email protected]

Site web : www.citeduchocolat.com

Où se loger à proximité ? Poursuivez l’expérience gourmande au cœur des vignobles de Crozes-Hermitage

La Ferme des Denis

À proximité de l’autoroute A7 (sortie 13) et de la Gare du TGV, la chambre d’hôtes la Ferme des Denis est située dans les vignobles réputés de la vallée du Rhône. Vous serez accueillis par Jacqueline et Jean-Pierre Sauvajon, la 20e génération à vivre dans le domaine. Cette ancienne ferme du 15ème siècle à l’abri d’une cour intérieure fermée dispose de 5 chambres dont une accessible aux personnes à mobilité réduite.

La Ferme des Denis, 18 Champ du Beaume, 26600 Chanos-Curson.

Tél. 04 75 07 34 11

Mail : [email protected]

Site Web : www.lesdenis.com

Le Château de Collonges

Situé au coeur de la Vallée du Rhône et des Coteaux de l’Hermitage, le Château de Collonges accueille des séjours individuels et collectifs. 33 chambres de 1 à 4 lits pour une capacité d’hébergement de 79 lits dont 4 chambres adaptées. L’enfant ou l’adulte déficient intellectuel et/ou en situation de handicap physique profitera, au Château de Collonges, d’une infrastructure adaptée.

Château de Collonges, International Hainaut Tourisme, 2200 Route de Châteauneuf de Galaure, 26260 Saint-Donat-sur-l’Herbasse

Tél.04 75 45 44 55

Mail : [email protected]

Site web : www.ihtourisme.be