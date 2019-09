Circulaire illustrée

La direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature a publié en juin 2008 une version illustrée de la circulaire du 30 novembre 2007 sur l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation. Chacune des prescriptions techniques est mise en perspective par rapport aux besoins des personnes en situation de handicap et aux difficultés que ces personnes rencontrent dans leur vie quotidienne. Cette version illustrée est téléchargeable à l’adresse : http:// www.logement.gouv.fr/article.php3?id_article=6536