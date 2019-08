Cinquième édition du Prix littéraire Handi-Livres : 25 candidats présélectionnés en 2010

Depuis 2005, le Prix Handi-Livres, présidé par Robert Hossein, a pour objectif de contribuer à une meilleure connaissance du monde du handicap, pour une meilleure intégration des personnes handicapées dans la cité. Handi-Livres a pour but d’encourager les auteurs et de mettre en lumière des personnes handicapées ou des ouvrages traitant du handicap. Les discussions autour des oeuvres ont été très animées entre les membres du Comité de sélection compte tenu de la richesse et de la qualité des oeuvres proposées. Au final, 25 livres ont été nominés pour concourir dans les cinq catégories que propose le Prix Handi-Livres.

Les cinq catégories

> Roman, un ouvrage dont le héros est une personne handicapée ou dont le thème central traite du handicap.

> Biographie, un livre racontant sa propre expérience du handicap ou celle d’un proche.

> Guide, un ouvrage contenant des renseignements pratiques facilitant la vie quotidienne des personnes handicapées.

> Livre lu, un texte littéraire, retranscrit sur un support audio.

> Livre jeunesse, un ouvrage dont le héros est une personne handicapée ou dont le thème central traite du handicap, et qui s’adresse spécifiquement aux enfants et adolescents.

Le Comité de sélection a aussi décidé de soumettre au vote du jury, pour un prix spécial, cinq autres livres en raison de leur qualité ou de leur originalité. Fière d’organiser cette cinquième édition du Prix Handi-Livres, la Mutuelle Intégrance salue la grande diversité des ouvrages candidats et se félicite de l’intérêt grandissant des auteurs et maisons d’éditions pour la cause du handicap.

La cérémonie de remise des trophées du Prix Handi-Livres 2010 se déroulera le 14 octobre 2010 au Pavillon Kléber. Cet évènement sera l’occasion de réunir autour des thèmes du handicap et de la littérature des acteurs des secteurs du handicap, de la culture et des médias. L’appel à candidature de la cinquième édition du Prix Handi-Livres a connu, une nouvelle fois, un grand succès. La Mutuelle Intégrance a reçu près de 110 ouvrages parmi lesquels 25 ont été présélectionnés par le Comité de sélection.

La Mutuelle Intégrance : 30 ans au service des plus exposés…

Créée en 1980, par des parents et des familles de personnes handicapées, la Mutuelle Intégrance propose une complémentaire santé adaptée à tout type de handicap, sans questionnaire de santé, ni limite d’âge. La Mutuelle Intégrance est ouverte à tous et apporte des réponses spécifiques en matière de santé, de prévoyance, d’épargne et d’assistance. Forte de près de 180 000 adhérents, Intégrance est une mutuelle nationale présente sur l’ensemble du territoire. En partenariat avec handicap. &

Présélection Prix Handi-Livres 2010

Catégorie « guide »

Polyhandicap, handicap sevère : activités motrices et sensorielles Editions Actio François BRUNET

Le guide handicap et automobile – APCH Roger MANDART

Droit du handicap et procédures – Editions du Puits Fleuri Alexandra GREVIN

Le Sport autrement – Edition Chiron Dominique PAILLER

Moi sourd, et toi ? – Editions Monica Companys Monica COMPANYS

Catégorie « biographie »

Vies Brisées – Editions Jérôme Do Bentzinger Jean BUSLAB

Louis Braille, le génie au bout des doigts – Editions du Patrimoine C. Michael MELLOR

Une vie rare, grandie par la maladie – Editions Le Manuscrit Sophie BENARROSH

Est-ce qu’on entend la mer à Paris ? – Editions L’Harmattan Anne-Sarah KERTUDO

Voir autrement – Editions L’Harmattan Philippe BALIN

Catégorie « roman »

Club VIP – Editions Anne Carrière Luc LEPRÊTRE

Les Matins courts – Editions Anne Carrière Marie DE PREMONVILLE

Le Voile rouge – Editions Gallimard Bachir KERROUMI

L’Homme sans larme – Editions Petite Capitale Pierrette EPSZTEIN

C’est un cas – Editions Artistfolio Cécile PALUSINSKI

Catégorie « jeunesse »

Des Mots dans les mains – Editions Delcourt Bénédicte GOURDON, illustrations Malika FOUCHIER et LE GOHAN

Fleur de Neige – Editions Gecko/Association Perce-Neige Régine JOSEPHINE, illustrations Arnaud HUG

Un violon dans les jambes – Editions Syros Hervé MESTRON

La Préférée – Editions Casterman Junior Sylvaine JAOUI, illustrations Sybille DELACROIX

Mamie Roulette et moi… – Editions Bichromia Mireille ROUX-GLASSON, illustrations Benoît TURBET Catégorie « livre lu »

La Cité de Carcassonne – Editions du Patrimoine Jean-Pierre SUAUT

Tueuse – Editions Porte-Voix Annie BARRIERE, par Anne-Marie MANCELS

Trouver le chemin – Editions Livrior Véronique JANNOT, lu par Véronique JANNOT

Récits de vie en temps de guerre – Editions Oui’Dire Jihad DARWICHE, lu par Jihad DARWICHE

Toute petite histoire d’O – Editions Oui’Dire Véronique DEROIDE, lu par Véronique DEROIDE

Prix spécial du jury

La Petite fille qui dansait dans sa tête – Editions de l’Archipel Regina UBANATU

Fauteuils en état de siège – Editions La Boîte à Bulles Paul SAMANOS

Le Livre noir des couleurs – Editions Rue du Monde Menena COTTIN et Rosana FARIA

La Voix éteinte Sylvie PETINON

Patience enragée : apprendre avec un handicap Editions de l’Escarboucle Zara COCHARD

Plus d’infos : www.integrance.fr