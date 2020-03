Cinquante nouvelles formations pour les intervenants à domicile

Dès le 30 mai, le Département du Rhône organise 50 sessions de formations à destination de 400 professionnels médico-sociaux employés dans 50 structures spécialisés dans le domaine des personnes âgées et handicapées.

Depuis quelques années, le Département du Rhône a développé un partenariat constructif avec les services d’aide à domicile et souhaite contribuer à la professionnalisation du secteur. En 2013, ce sont donc 50 formations qui sont mises en œuvre, autour des thèmes de l’entretien et la sécurité domestique ainsi que l’hygiène à domicile, la gestion des conflits ou des situations relationnelles complexes, et l’aide aux actes essentiels de la vie quotidienne pour les personnes dépendantes. L’objectif de cette initiative, rendue possible grâce à une subvention de 100 000 euros de la C.N.S.A (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie), est de permettre à 400 personnes employées par 50 structures d’en bénéficier. Pour contribuer à la valorisation de ces professionnels et renforcer les liens avec les Maisons du Rhône (MDR), les sessions sont organisées dans les locaux des MDR réparties sur tout le territoire.

Calendrier et sites des Maisons du Rhône

● Entretien et sécurité domestique – hygiène à domicile : Villeurbanne nord (11/06 et 13/06), Lyon 6 ème (18/06 et 20/06), Givors (25/06 et 27/06), Beaujeu (10/09 et 12/09), Belleville (17/09 et 19/09), Le Bois d’Oingt (24/09 et 26/09), L’Arbresle (1 er et 3/10), Belleville (15/10 et 17/10), Villefranche-sur-Saône (22/10 et 24/10), Meyzieu (5/11 et 7/11), Lyon 6 ème (19/11 et 21/11), Lyon 2 ème (26/11 et 28/11), Givors (3/12 et 5/12), Lyon 6 ème (17/12 et 19/12).

● Gestion des conflits – situations relationnelles complexes : Lyon 6 ème (30/05 et 3/06), Lyon 6 ème (30/05 et 3/06), Beaujeu (10/06 et 17/06), Lyon 4 ème (14/06 et 21/06), Villeurbanne sud (20/06 et 21/06), Gleizé (9/09 et 16/09), Limonest (13/09 et 20 /09), Givors (23/09 et 30/09), L’Arbresle (27/09 et 04/10), Le Bois d’Oingt (3/10 et 7/10), Belleville (7/10 et 14/10), Lyon 4 ème (14/11 et 18/11), Lyon 4 ème (15/11 et 22/11), Lyon 6 ème (18/11 et 25/11), Givors (2/12 et 9/12).

● Aider une personne dépendante dans les actes essentiels de la vie quotidienne : Meyzieu (21/06), Lyon 6 ème (6/09), Limonest (13/09), Beaujeu (20/09), L’Arbresle (11/10).