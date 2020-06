La Maison de l’aide à domicile Lille Métropole, qui vient de souffler ses cinquante bougies, se porte comme un charme. Elle a terminé sa première formation en partenariat avec le Pôle Emploi et la Maison de l’emploi Lille-Hellemmes-Lomme-Armentières. Avec neuf contrats à la clef. La Maison de l’aide à domicile, qui emploie 700 salariés dans la métropole, a entamé en avril sa première « action de formation préalable au recrutement ». Cette formation de trois mois en alternance, composée d’un apprentissage théorique et pratique, était destinée à treize élèves (retenus sur 500 candidatures). Neuf d’entre eux ont signé un contrat d’embauche : six, un CDD ; trois, un CDI.