Cinq projets innovants distingués à l’occasion des Trophées Seniors 2011

A l’occasion des trophées Seniors 2011 de la Ville de Paris, Liliane Capelle, adjointe chargée des seniors et du lien intergénérationnel, a distingué cinq projets innovants, sélectionnés parmi vingt-cinq dossiers reçus. Les trois premiers se sont partagés une enveloppe de 10 000 euros.

. Premier prix : ADAL « la D-marche » (4000 euros)

La D-marche vise à encourager les retraités à augmenter leur nombre de pas au quotidien, grâce à un outil podomètre. Une « formation » de 3 heures avec les professionnels de l’ADAL leur permet de se familiariser avec cet outil.

. Deuxième prix : Compagnie pm/Philippe Ménard « Memory » (3000 euros)

MEMORY est un projet de danse intergénérationnelle implanté dans le 18e, mené par le chorégraphe Philippe Ménard depuis 2009, en partenariat avec le Centre d’animation Binet, la Résidence Caulaincourt, le Club Saint Ange et l’Hôpital Bretonneau.

Encadrés par un chorégraphe, un danseur professionnel, un dramaturge et un vidéaste, les danseurs de tous âges accèdent à des ateliers d’expression corporelle hebdomadaires et participent chaque année à un spectacle donné au Théâtre L’Etoile du Nord.

.Troisième prix : EHPAD Alquier Debrousse « Massage et relaxation » (3000 euros)

Le personnel de l’EHPAD Alquier-Debrousse a créé au sein d’une Unité de Vie Protégée un espace de relaxation et bien-être individualisé, dans lequel soignants et résidents se retrouvent le temps d’un massage, permettant ainsi un meilleur accompagnement des résidents et un moment de détente.

. Prix « Seniors dans la cité » : CASA Delta 7 « Découverte de la flore et de la faune des jardins

de Paris au fil des saisons »

L’association CASA Delta 7 organise des animations autour de la faune et de la flore dans les parcs du 18e et du 19e, pour les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer. Les usagers du Centre d’accueil de jour thérapeutique sortent par groupe de 4 ou 6 résidents, pour des activités en plein air (promenade, pique-nique, constitution d’herbier). Il s’agit de stimuler la mémoire et le plaisir, favoriser l’attention, les sens et la motricité.

. Prix « Coup de coeur » : AREPA Initiation à la danse orientale au foyer «Les Solanacées »

En partenariat avec le centre social Charenton de la CAF, le Foyer Logement « Les Solanacées » a proposé aux résidents qui ne partaient pas en vacances en juillet-août 2011 un atelier d’initiation à la danse orientale, ouvert sur l’extérieur. Cet atelier a accueilli des résidentes et leurs amies, des membres du personnel, des familles et des enfants du Centre social. Une dizaine de séances d’1h30 ont eu lieu ; aucune participation financière n’a été demandée aux participants. Outre ses bienfaits physiques, cette expérience a aussi permis de tisser des liens de quartier. Depuis 2003, les « Initiatives de la Bientraitance », devenues en 2011 « Trophées seniors », récompensent et valorisent des projets qui contribuent au bien être des seniors parisiens.