Cinéma : un film sur l’amour entre des aveugles

Un couple se réveille et l’homme part donner des cours de musique dans une école. Tous, le professeur, sa compagne et les élèves, sont non-voyants. Dans le film documentaire Amours Aveugles, présenté dans la Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes 2008, on suit quatre personnes aveugles qui cherchent leur place et leur âme sœur. Le quotidien intime des gens y est brossé. Avec ce film, Juraj Lehotsky, présente une autre représentation de l’amour. A voir.

Amours aveugles film documentaire de Juraj Lehotsky (1h17) avec Peter Kolesr, Iveta Koprdova, Moro Daniel

Sources : AFP, le Monde

Qu’est-ce qu’en dit la presse ?

Le Monde : « Il y a cette femme enceinte, qui est aussi inquiète à l’idée de donner naissance à un enfant aveugle qu’à un voyant, sans que cela entache son immense désir de l’élever. Il y a encore cette lycéenne éprise de Tchaïkovski qui voudrait connaître l’amour, et tente sa chance sur Internet sans avouer à ses interlocuteurs qu’elle ne voit pas. Des rimes visuelles résonnent d’un épisode à l’autre : la baignade, le langage SMS, toute une série de petits gestes du quotidien par lesquels transite le sentiment amoureux. C’est émouvant, merveilleux, comme un premier amour. »

Les cahiers du cinéma : « Un ovni ou presque. (…) Le tout est pris dans une mise en scène très maîtrisée: cadres fixes, axes discrets, attention aux moments flottants »

Première : « Même si l’ensemble est inégal, il y a dans Amours aveugles plus d’invention et de beauté, d’énergie et de poésie que dans bien des films »

Télérama : « Soumis à la dictature de l’esthétique, les voyants seraient les vraies aveugles. »