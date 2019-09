Cinema : “Intouchables” dépasse les 1,6 million d’entrées en cinq jours

Le phénomène “Intouchables”, avec François Cluzet et Omar Sy, a dépassé les 1,6 million de spectateurs en cinq jours d’exploitation sur 508 copies, ce qui en fait le meilleur démarrage de l’année.

Avec 1.647.515 entrées depuis sa sortie en salles mercredi – dont 429.588 en Ile-de-France – le film du duo Olivier Nakache-Eric Toledano réunit en moyenne 3.243 spectateurs par écran, mieux que “Harry Potter – Les Reliques de la Mort 2” qui en comptait 3.119 en moyenne.

Avec 1.036 copies, “Rien à Déclarer” avait réuni 2,24 millions de spectateurs mais seulement (si l’on peut dire) 2.166 par salle, selon les classements hebdomadaires comparatifs de CBO Box Office.

En ajoutant les nombreuses projections en avant-première pour “Intouchables” le total de spectateurs atteint à ce stade 1.726.402 entrées France, précise Gaumont. “Intouchables” se classe en quatrième position des “meilleurs premiers week-ends” de l’année, derrière “Harry potter”, “Tintin” et “Rien à déclarer”, qui avaient bénéficié d’un réseau de plus de 800 salles pour les deux premiers et de plus de mille pour le troisième.

En démarrage “All times” (de tous les temps), il ne parvient pas à détrôner “Bienvenue chez les Ch’tis” : 3,58 millions en cinq jours, soit 8.391 spectateurs par écran, record absolu devant notamment, “Les Bronzés 3”, “Astérix et Obélix: mission Cléopâtre” ou encore “Taxi2” qui, tous, avaient fait le choix de sortir sur un nombre massif de copies.