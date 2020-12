Chut… la France gagne !

Listen to this article Listen to this article





« Journée blanche au Grand Palais », « Les bleus toujours bredouilles »… pouvait-on lire ou entendre dans la presse encore ce matin… Pourtant, la Marseillaise a bel et bien retenti hier sous la verrière du Grand Palais, devant plus de 4000 témoins, célébrant ainsi la médaille d’or au sabre, remportée samedi par Laurent François, escrimeur de l’Equipe de France handisport. Un certain malaise s’installe du côté des bleus « handisport », qui totalisent déjà 6 médailles après deux journées, avant les résultats à l’épée d’aujourd’hui. Loin de revendiquer un traitement équivalent dans la presse, ou de chercher une comparaison « valides-handisport » qui n’aurait pas de sens, les escrimeurs français attendent simplement une information juste !

Réaction du président de la Fédération Française Handisport

Gérard Masson est amer : « Le traitement des résultats de nos tireurs en dit long sur le chemin qu’il reste à parcourir… Il faut être clair, nous n’attendons pas de faire les gros titres. Nous avons appris à rester « à notre place » : « en marge », « en parallèle », « à côté ». Nous sommes réalistes, le traitement médiatique ne peut pas être identique à celui des valides, c’est certain, mais que nos médailles soient passées sous silence, ou presque, est insupportable.

« Certes l’activité des épreuves valides est intense, mais seulement 50 mètres séparent la tribune de presse du plateau des épreuves handisport… J’ai pourtant rencontré plusieurs journalistes, amoureux de sport, curieux, intéressés, mais bien souvent leurs propositions de sujets « handisport » sont stoppées par leur rédaction ! Nous n’aurons pas beaucoup d’occasions de parler d’escrime handisport après ce Mondial à la maison !

Que faut-il faire, si le sport et les médailles ne suffisent pas ? Des coups de gueule ? J’aimerais que l’on parle de sport et uniquement de sport ! »

« J’ai encore en mémoire ce rédacteur en chef qui nous répondait « Handisport, ce n’est pas du sport »… Être perplexe à priori, je peux le comprendre, encore faut-il se déplacer et venir juger… des heures d’entrainement en club, des sacrifices réels de nos sportifs pour atteindre le haut-niveau, une préparation similaire aux valides, avec les valides même… et au final des médailles qui ne comptent pas ! On préfèrera parler de « fiasco » ou de « compteur à zéro », parce c’est plus vendeur d’accabler les tireurs français valides… La compétition est rude et très élevée, mais je suis convaincu qu’avec leur enthousiasme et leur talent, les tireurs valides vont parvenir jusqu’au podium qu’ils espèrent tous, je le leur souhaite sincèrement ! »

« Je tiens toutefois à saluer les efforts une nouvelle fois de France Télévisions, et remercier notre Secrétaire d’Etat, Rama Yade venue rencontrer notre équipe de France ce matin pour l’écouter et échanger sur ce problème, et avant tout pour la féliciter pour les 6 médailles, elles sont belles, réelles, légitimes et reviennent à la France ! ».

Les 6 médaillés français aux Mondiaux d’escrime 2010

– Laurent François (catégorie B), médaillé d’or au sabre et médaillé de bronze au fleuret

– Marc-André Cratère (catégorie B), médaillé de bronze au sabre

– Romain Noble (catégorie A), médaillé de bronze au sabre

– Alim Latrèche (catégorie B), médaillé de bronze au fleuret

– Fabrice Moufle (catégorie C), médaillé de bronze au fleuret

Programme des épreuves handisport

Lundi 8 novembre

Epée Cat A, B et C

Mardi 9 novembre

Sabre par équipe Messieurs

Mercredi 10 novembre

Fleuret par équipe

Jeudi 11 novembre

Epée par équipe

Pour plus d’informations et suivre les épreuves en direct : www.escrime-2010.com